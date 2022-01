Neustadt

Schon der Werbespruch auf dem Auto Christian de la Mottes ließ erahnen, was das Publikum am Freitagnachmittag in „Olafs Werkstatt“ in Neustadt erwartete: „Die lustigste Zaubershow, seit Siegfried in den Tiger biss“.

Der Potsdamer Magier und Comedian nahm bei seinem Auftritt weder sich noch seine oft verblüffenden Tricks oder gar die Zuschauer allzu ernst. Mancher mehr oder minder freiwillige Assistent durfte mit für Lacher sorgen.

Das Publikum musste in Neustadt mit ran

„Ich weiß, der größte Applaus kommt heute von denjenigen, die nicht auf die Bühne mussten“, erklärte de la Motte zum Abschluss. Auf Nachfrage bekannte er allerdings auch: „Es war ein gutes Publikum. Mit dem konnte man ein bisschen Spaß machen und improvisieren.“

Der schwebende Tisch war Teil des Programms. Wie der Trick funktioniert, blieb aber ein Rätsel. Quelle: Alexander Beckmann

Spaß hatten die Gäste im gut besetzten Saal sichtlich. Knapp zwei Stunden lang folgten sie gebannt den äußerst professionell präsentierten Tricks mit Seil, Karten, Geldscheinen, Zahlen und dem schwebenden Tisch. Auch Popsongs und Herrenunterwäsche spielten eine Rolle. Die Leute waren verblüfft, neugierig und lachten zum Teil Tränen – manches Mal auch über sich selbst.

Christian de la Motte wahrte seine Geheimnisse

Christian de la Motte suchte erfolgreich die Nähe zum Publikum. Wirklich in die Karten schauen ließ sich der Profi dabei aber nicht. Selbst sein Hinweis „Ich verrate Ihnen, der Trick ist im rechten Schuh“ half nicht wirklich weiter. Was blieb, war Staunen und Anlass zum Grübeln: Wie hat er das wohl angestellt?

Der Saal war gut gefüllt – auch mit Besuchern, die 2020 wegen Corona auf das Programm verzichten mussten. Quelle: Alexander Beckmann

Für die Besucher war es am Ende ein ausgesprochen amüsanter Nachmittag am letzten Tag des Jahres. Den abschließenden Worten des Künstlers schlossen sie hatten sie wenig hinzuzusetzen: „Ein Dank an den, der mich eingeladen hat, ­obwohl er meine Show schon kannte: Olaf.“

Silvester-Tradition in „Olafs Werkstatt“

Für Olaf Krause, den Chef von „Olafs Werkstatt“, und sein Team ist der Silvesternachmittag längst eine kleine Tradition. Schon seit etwa fünf Jahren ersetzt er die bis dahin üblichen Silvesterpartys bis in den Morgen. Nur 2020 musste der Spaß wegen Corona ausfallen. Die Show vom Freitag war sozusagen ein Nachhol-Termin. „Danke an alle, die ihre Karten vom vorigen Jahr behalten haben“, sagte Krause dem Publikum. Und: „Für die Kultur wäre es natürlich der Tod, wenn alle zu Hause blieben.“

Im Juni wird Christian de la Motte zu einem weiteren Auftritt in Neustadt erwartet. Quelle: Alexander Beckmann

Dem konnte Christian de la Motte, der zwar allein auf der Bühne steht, aber in Potsdam ein Team für die Vorbereitung seiner Auftritte beschäftigt, nur beipflichten: Für Kleinkünstler wie ihn sei auch das zweite Corona-Jahr schwer gewesen. „Aber es war besser als das Jahr zuvor, weil ich in diesem Herbst eine Menge Shows machen konnte. Das hat mir gut getan. 2020 dachte ich schon: Das wird nie wieder was.“ Ganz generell gelte: „Mir ist es wichtig, dass man sich, egal wie es läuft, den Spaß nicht verderben lässt.“

Programm in Neustadt wird fortgesetzt

Am 6. Juni wird de la Motte voraussichtlich zu einem weiteren Auftritt in „Olafs Werkstatt“ gastieren. Dort stehen bis dahin noch eine Menge weiterer Veranstaltungen im Programm. Schon am Mittwoch, dem 5. Januar, um 19 Uhr gibt es wieder den monatlichen „Werkstatt-Comedy-Mix“. Am Sonntag, dem 9. Januar folgt ein nachmittägliches Clownerie-Programm für Familien mit dem „Großen Hopsini“.

Von Alexander Beckmann