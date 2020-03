Corona: Ostern fällt aus, Spaziergang in Dreetz wird nachgeholt

Dreetz

Die weitere Entwicklung der Infektionsgefahr durch das Coronavirus lässt sich derzeit kaum absehen. Mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April ist das öffentliche Leben lahmgelegt.

Obwohl die Vorbereitungen schon weit gediehen waren, haben sich daher die Organisatoren des für Sonnabend, den 11. April, im Dreetzer Arboretum geplanten 28.MAZ-Osterspaziergangs jetzt zur Absage der Veranstaltung entschlossen.

Dreetzer wollen am Programm festhalten

„Aber erstmal nur für diesen Termin“, betont die Vorsitzende des Fördervereins Dreetz Heike Albrecht. Irgendwann werde sich die Situation ja hoffentlich wieder normalisieren. „Wir haben überlegt, dass wir dann vielleicht ein Frühlingsfest machen oder ein Kinder- und Familienfest.“

An den typischen Programmpunkten des Osterspaziergangs könne man ja trotzdem festhalten: informative Spaziergänge, musikalische Unterhaltung, Regionalmarkt, Kinderspaß.

„Wir vom Förderverein Dreetz würden dabei auf jeden Fall gern weiter mit der MAZ zusammenarbeiten“, betont Roland Protz, der als Revierförster sozusagen Hausherr des Arboretums in Lüttgen Dreetz ist. Das weitläufige Gelände beherbergt nicht nur eine Gehölzsammlung, sondern bietet auch alle Voraussetzungen für Veranstaltungen.

Landeswaldoberförsterei in der Gastgeberrolle

Nicht umsonst besteht die Kooperation der MAZ mit dem Förderverein und der Landeswaldoberförsterei Grünaue als Betreiberin des Arboretums schon seit mehr als zehn Jahren. „Der Osterspaziergang hatte immer was besonderes – bei jedem Wetter“, schätzt Protz ein, der die aktuelle Absage sichtlich bedauert. „Es waren jedes Mal mehrere hundert Besucher da. Mir wäre es sehr wichtig, dass wir das fortsetzen.“

„Mir auch“, schließt sich Heike Albrecht an. „Uns vom Förderverein ist das Arboretum als Veranstaltungsort hier im Ort ganz wichtig – neben dem ,Palast’ und der Heimatstube. Deshalb versuchen wir ja auch, da jede Unterstützung zu leisten.“

Arboretum wird jetzt 20

Viel wird sich in diesem Jahr allerdings vorerst nicht bewirken lassen. „Eigentlich wollten wir Mitte April den Backofen das erste Mal anheizen“, berichtet Roland Protz. Das steht nun in den Sternen. Abgesagt ist auch der gemeinschaftliche Frühjahrsputz im Amt Neustadt. Bei dem sollte in Dreetz diesmal das Arboretum im Fokus stehen. Die Feuerwehr hatte bereits ihre Hilfe zugesagt.

Der Arbeitsaufwand auf dem Gelände nimmt langsam zu. „Das Arboretum wird dieses Jahr 20“, sagt Roland Protz. Dementsprechend seien manche der Bauten etwas in die Jahre gekommen. „Über Unterstützung freuen wir uns da immer.“

Seit 1993 mit der MAZ zu Ostern unterwegs

Den ersten MAZ-Osterspaziergang in der Kyritzer Region gab es 1993. 1500 Besucher kamen damals auf den Reiterhof in Bantikow. Im Laufe der Jahre wechselten die Veranstaltungsorte: das Dossedreieck in Wusterhausen, das Haupt- und Landgestüt in Neustadt, das damalige „Haus des Waldes“ in Bork. Schon früh standen Wanderungen durch die Natur im Mittelpunkt – unter fachkundiger Führung durch Förster aus der Region. Seit 2009 ist das Dreetzer Arboretum der Treffpunkt am Ostersonnabend.

Von Alexander Beckmann