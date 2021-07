Plänitz

Die diesjährige Ernte startete wie in jedem Jahr im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit dem Drusch der Wintergerste. Die Bauern des Landkreises zeigen sich mit den Erträgen recht zufrieden. Ein Ergebnis, das nach einem kühlen, feuchten Mai und den darauf folgenden trockenen Wochen nicht selbstverständlich zu erwarten war.

Nun lud der Kreisbauernverband Ostprignitz-Ruppin zum Auftakt-Erntegespräch nach Plänitz ein. „Nach ersten Schätzungen erwarten wir eine durchschnittliche Ernte, etwa entsprechend den Prognosen für das Land Brandenburg“, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Sven Deter. „Genauere Aussagen können wir allerdings noch nicht treffen.“

Zumindest für die Gerstenernte konnten die Landwirte der Region von positiven Ergebnissen berichten. Mehr als 90 Prozent der Flächen sind bereits abgeerntet. Sowohl die Neustädter als auch die Plänitzer Agrargenossenschaft konnten sich über gute Erträge freuen.

Weizen im Luch hat nasse Füße

Zwischen 60 und 80 Dezitonnen pro Hektar ernteten die Sieversdorfer, 75 Dezitonnen konnten die Wustrauer Landwirte der M&F Rhinluch-Agrargesellschaft einfahren. Für uns eines der besten Ergebnisse seit langer Zeit“, sagte Henning Christ, der dennoch Sorgenfalten auf der Stirn hat.

Der Weizen auf den Luchflächen steht zurzeit noch zehn bis 20 Zentimeter im Wasser. „Die Luchböden sind eben Fluch und Segen zugleich“, sagt Henning Christ.

Im Rheinsberger Raum gibt es derartige Probleme momentan nicht. Hartmut Hofmeister berichtet von den bisherigen Ernteergebnissen der Braunsberger Agrargenossenschaft. Für den Betrieb sind 44 Dezitonnen Gerste pro Hektar ein gutes Ergebnis.

Kräftige Maiskolben für Biogasanlage

„Auf unseren schwachen Böden haben wir sehr mit der Trockenheit zu kämpfen“, sagt er. Der Schweinemastbetrieb bei Rheinsberg setzt mit Biogasanlage und Photovoltaik auf moderne Technik.

Umso zufriedener stimmen ihn die kräftigen Maispflanzen, denen die Wärme der vergangenen Wochen gut getan hat. Kräftige Kolben, die schon jetzt recht groß sind, lassen eine besonders hohe Methanausbeute im Biogas erwarten.

Deutsche Landwirte haben sich in den vergangenen Jahren das Ziel gesetzt, wieder mehr Eiweißpflanzen anzubauen um auf Importe verzichten zu können. Viele von ihnen setzen auf Lupinen. Doch das scheint in diesem Jahr wenig Erfolg zu versprechen.

Hohe Kosten für Landwirte

„Bei den Lupinen sieht es schlecht aus, der Anbau lohnt sich nicht“, sagt Hartmut Hofmeister. „Der Leguminosenanbau ist für uns das dritte Jahr in Folge eine Katastrophe“, fügt Henning Christ hinzu.

„Auch wenn die Marktpreise für Druschfrüchte in diesem Jahr etwas günstiger ausfallen, bleibt für die Bauern am Ende nicht mehr übrig als im vergangenen Jahr“, sagt Sven Deter. „Die Kosten sind so hoch wie noch nie.“

Bauern fordern intensive Forschung für Leguminosen

„In Sachen Züchtung und Forschung bezüglich der Eiweißstrategie muss in Deutschland sehr viel mehr getan werden“, fordert Sven Deter.

Forscher und Wissenschaftler können nur neue Erkenntnisse erzielen, wenn sie ausreichend unterstützt werden. Wenn das nicht geschieht, werden wir weiter von Importen leben müssen.“

Roggen, Gerste, Hafer, Triticale und Lupinen wachsen auf den Feldern der Schönberger Ökohöfe. In den vergangenen Jahren gab es dort auch Sonnenblumen. „Dafür habe ich aber diesmal kein Saatgut bekommen, ich bin dann auf Mais umgestiegen“, sagt der Geschäftsführer Heiko Hübner.

Fehlende Schlachthöfe in der Region

Bei der Gerstenernte meinte es das Schicksal noch einmal gut mit den Bio-Bauern. „Nach tagelangem Regen lag das Getreide flach auf dem Boden. Aber die Ähren waren bereits ausgereift, und das war unser Glück.“

Der Biobetrieb, der Mutterkuhhaltung betreibt und Deckbullen hinzukauft, gehört zu den relativ wenigen tierhaltenden Betrieben im Landkreis. Auch immer mehr Milchviehhalter geben auf.

Fehlende Schlachthöfe in der Region sind ein großes Dilemma auch für den Braunsberger Landwirtschaftsbetrieb. Die Schweine, von denen wöchentlich 250 Tiere in Neuruppin geschlachtet wurden, werden jetzt nach Weißenfels (Sachsen-Anhalt) transportiert.

Die Kreisbauernverbände Ostprignitz-Ruppin und Havelland wollen nun gemeinsam mit den Landwirten, den regionalen Fleischereien und den Veterinärämtern ein Konzept zu regionalen Schlachtungsmöglichkeiten erarbeiten.

