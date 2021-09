Hohenofen

Die Papierfabrik in Hohenofen ist seit rund einem Jahr zu großen Teilen Baustelle. Umfangreiche Arbeiten zur Sanierung und Konservierung der historischen Anlagen haben begonnen. Trotzdem will sich das Industriedenkmal am Sonntag, dem 12. September, am bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ beteiligen.

Der Verein Patent-Papierfabrik Hohenofen plant die Eröffnung der Ausstellung „Zeitausschnitte – Ländliche Industrie im Wandel“. Überall auf dem Gelände und an den Gebäuden werden großformatige Fotos, Pläne und Karten die Geschichte der Fabrik und ihrer Beschäftigten illustrieren.

Hohenofen zeigt Industriegeschichte auch digital

Bestandteil der Ausstellung sind zudem eine Internetseite und eine Smartphone-App, über die sich zusätzliche Informationen abrufen lassen. Dazu gehören beispielsweise auch Audiodateien mit Erzählungen von Zeitzeugen. Experten für Industriekultur liefern Hintergrundwissen zur Bau- und Wirtschaftsgeschichte.

Großformatige Bilder und Grafiken an den Hauswänden gewähren Einblicke in die Geschichte der Papierfabrik. Quelle: Alexander Beckmann

Die Ausstellung ist als Dauereinrichtung ausgelegt. „Wir werden in den nächsten Jahren ja noch viele Bau- und Restaurierungsarbeiten haben, die Einschränkungen für Besucher bedeuten“, sagt Christin Krause vom Verein Patent-Papierfabrik. Sie war an der Konzeption und Gestaltung der Ausstellung beteiligt und hofft: „So kann man auf dem Fabrikgelände trotzdem was über die Geschichte erfahren.“ Das gelte auch für die digitalen „Beigaben“: „Die Internetseite und die App werden zur Ausstellungseröffnung freigeschaltet.“

Von der Eisenhütte zur Papierfabrik

Der Verein formuliert das offiziell so: „Diese Ausstellung ist Teil des Konzeptes zur Musealisierung des technischen Denkmals. Sie ermöglicht die Wissensvermittlung während der umfangreichen Bau- und Restaurierungsmaßnahmen an den Gebäuden und dem Maschinenpark und zeigt darüber hinaus spannende und weiterführende Ausschnitte der Zeitgeschichte rund um die Patent-Papierfabrik Hohenofen.“

Das kommt einiges zusammen. Schon Mitte des 17. Jahrhunderts entstand südlich von Neustadt Industrie: Raseneisenerz wurde verhüttet. Die Hochöfen gaben dem Ort seinen Namen. Später verarbeitete man Silbererz, doch auch das wurde irgendwann unwirtschaftlich.

Das Areal ging 1834 in den Besitz der Preußischen Staatsbank über, die dort eine Papierfabrik errichten ließ. Die Besitzer wechselten im Laufe der nächsten Jahrzehnte mehrfach.

Eröffnung zum Tag des offenen Denkmals

Anfang der 1950er Jahre wurde das Werk Teil des VEB Feinpapierfabriken Neu Kaliß. 1992 musste es schließen. 140 Mitarbeiter verloren ihre Arbeit. Die Anlagen drohten zu verfallen.

2003 erhielt die Papierfabrik den Status eines technischen Denkmals. Der Verein Patent-Papierfabrik Hohenofen übernahm die Trägerschaft. Die Anlagen gelten heute als einzige komplett erhaltene, historische Produktionslinie für Papier in Deutschland.

Ab dem Tag des offenen Denkmals am 12. September ist die Ausstellung für jedermann zugänglich. Quelle: Alexander Beckmann

Auf all dies wird die Ausstellung „Zeitausschnitte – Ländliche Industrie im Wandel“ mit Unterstützung der Bundesregierung und der Sparkassenstiftung Ostprignitz-Ruppin möglichst anschaulich eingehen. Eröffnet werden soll sie am Sonntag, dem 12. September, um 14 Uhr. Der Eintritt ist auf Dauer frei. Der Verein Patentpapierfabrik freut sich aber über Spenden.

Details und Zugang zur Ausstellungswebsite (ab 12. September) unter www.papierfabrik-hohenofen.de

Von Alexander Beckmann