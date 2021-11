Zernitz/Stüdenitz

Als Tierfreunde erwiesen sich Polizeibeamte am späten Donnerstagvormittag zwischen Zernitz Bahnhof und Stüdenitz. Am Fahrbahnrand der L 141 fiel den Streifenpolizisten ein sitzender Greifvogel auf.

Das Tier schien nicht recht auf dem Posten und war auch nicht mehr in der Lage zu fliegen. Die Beamten konnten es einfangen. Sie nahmen den Vogel mit auf die Wache.

Angie Löblich von der Wildtierauffangstation in Struck bei Pritzwalk holte das Tier in Kyritz zur weiteren Versorgung ab. Ihrer ersten Einschätzung zufolge ist der Mäusebussard abgemagert und leidet offenbar an einer Atemwegsinfektion. Ob er sich wieder erholt, bleibe abzuwarten.

Von Alexander Beckmann