Breddin

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Breddin hat die Polizei eine kleine Aufzuchtanlage mit acht Hanfpflanzen sichergestellt. Die Pflanzen seien in einem Schrank versteckt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Durchsuchung sei am Mittwoch mit einem richterlichen Beschluss erfolgt, da der Breddiner gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben soll. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Von MAZonline