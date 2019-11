Neustadt

Die Eigentümerin eines blauen Damenfahrrades, das Beamte bereits am 15. Oktober in Neustadt sichergestellt haben, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Rad war an dem Dienstag offenbar kurz zuvor gestohlen worden.

Die Polizei in Kyritz ist unter der Telefonnummer 033971/6 30 zu erreichen.

Von MAZonline