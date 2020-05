Neustadt

Ein 17-jähriger Fahrgast hatte am Samstag in einem Zug der Deutschen Bahn eine ungeladene Gasdruckpistole in einem dazugehörigen Pistolenholster an seinem Gürtel bei sich. Eine Zugbegleiterin informierte die Polizei. Beamte kontrollierten den Jugendlichen gegen 19.30 Uhr am Bahnhof in Neustadt.

Ohne waffenrechtliche Erlaubnis

Die ungeladene Gasdruckpistole und ein dazugehöriges leeres Magazin, das der 17-Jährige ebenfalls sichtbar am Gürtel trug, wurden sichergestellt. Der junge Mann hatte keinerlei waffenrechtliche Erlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet

