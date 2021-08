Polizeiwagen rammt Verkehrsinsel in Neustadt

Neustadt

Einen Unfall bauten Polizisten in Neustadt, als sie einen Elektroroller verfolgten, der in der Nacht zu gestern offensichtlich ohne Versicherungsschutz in Neustadt unterwegs war. Der Streifenwagen fuhr dabei in der Bahnhofstraße auf eine Verkehrsinsel und rammte ein Straßenschild. Schaden: rund 800 Euro.

Scooter-Fahrer wurde angezeigt

Trotz des Unfalls konnten die Beamten den 28 Jahre alten E-Scooter-Fahrer stellen. Er durfte nicht weiterfahren und erhielt eine Anzeige, weil er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hatte.

Von MAZ-online