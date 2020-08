Neustadt

Zu den 72 Schulen, die brandenburgweit für die sogenannte Corona-Teststrategie ausgewählt wurden, gehört auch die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt. Das geht aus einem am Donnerstag vom Schulleiter Ronald Roggelin auch über die Schulhomepage herausgegebenen Elternbrief hervor.

In dem Schreiben anlässlich des Starts des Unterrichtsjahres heißt es: „Die Aufnahme des Regelbetriebs in den Schulen wird durch eine Teststrategie begleitet. Diese sieht unter anderem vor, dass im Rahmen einereinmaligen Screening-Untersuchung eine Ein-Prozent-Stichprobe aus der Gesamtschülerschaft des Landes zu Beginn des Schuljahres getestet werden soll. Die Testung umfasst Schüler verschiedener Altersklassen und Schultypen. Die Teilnahme ist freiwillig. Unsere Schule ist für die Teilnahme an der Testung vorgesehen.“

Näheres darüber würden „die betreffenden Eltern“ noch in einem gesonderten Schreiben erfahren.

Tests auch für Sekretärinnen, Hausmeister und Küchenpersonal

Bislang war nur bekannt, dass an den landesweit teilnehmenden Einrichtungen jeweils etwa 40 Personen getestet werden sollen. Dazu gehören neben Lehrern und Schülern auch Sekretärinnen, Hausmeister und – soweit vorhanden – auch Küchenpersonal.

Darüber informierte dieser Tage bereits der Landkreis, ohne jedoch schon Namen von Einrichtungen zu kennen oder zu nennen. Ebenso nicht, welche der Kitas aus Ostrprignitz-Ruppin bei dieser Teststrategie mitmachen. Lediglich gesagt wurde, dass etwa 90 Kita-Kinder verschiedenen Alters sowie das Kita-Personal auf das Virus getestet werden. Damit komme man der neuen Corona-Teststrategie des Landes nach, erklärte Kreissprecher Manuel Krane.

Sechs Testungen im Abstand von 14 Tagen

Die Strategie sieht vor, dass jeder Landkreis drei Kitas vorschlägt, in denen Kinder auf freiwilliger Basis auf das Corona-Virus getestet werden. Erklärt wurde auch, dass die Kinder einen Testberechtigungsschein erhalten und damit den Test, bei dem ein Abstrich aus dem Rachen genommen wird, von ihrem Hausarzt vornehmen lassen können. Vorgesehen sind sechs Testungen im Abstand von 14 Tagen.

Drei Einrichtungen schlug der Kreis dem Land vor. Insgesamt werden in diesen etwa 300 Kinder betreut. Offen blieb aber, ob die 90 Test-Kinder aus einer Kita kommen oder aus all diesen dreien.

Zudem haben alle Kita-Erzieher und Betreuer sowie das Verwaltungspersonal samt der Hausmeister, Azubis und Küchen- und Reinigungskräfte aller 90 Kitas im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bis zum 30. November einen Anspruch auf die kostenlosen Corona-Tests.

Schulstart auch in Neustadt unter „besonderen Bedingungen“

Derweil startet das neue Schuljahr auch in Neustadt laut Schulleiter Roggelin „unter den besonderen Bedingungen der Hygienerichtlinien“ für den „als grobe Orientierung die gleichen Verhaltensregeln wie vor den Ferien“ gelten. Fremde Personen dürfen also die Schule nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung im Sekretariat betreten. Das gelte auch für Eltern.

Weiterhin heißt es: „In der Schule ist das Tragen von Masken auf den Fluren und den Toiletten Pflicht. Im Unterricht und auf dem Hof gibt es derzeit keine Maskenpflicht. Das Verlassen des Schulgeländes ist für Schüler aller Altersgruppen untersagt.“

Der neue Anbau an der Homburg-Schule ist während der Sommerferien ein deutliches Stück gewachsen. Quelle: Alexander Beckmann

Schulumbau in Neustadt geht weiterhin mit Veränderungen einher

In Neustadt läuft zudem weiterhin der großangelegte Schulumbau, der bereits mit vielen Veränderungen für den Schulalltag einherging. Die Schule hat nun auch vor diesem Hintergrund einen Plan veröffentlicht, in dem die Ein- und Ausgangssituationen geregelt sind. Erläutert wird dazu, dass sich morgens die Schülern in ihren „festgelegten Aufsichtsbereichen“ treffen.

Und: „Die Schüler der 1. und 2. Klasse betreten nicht die Schule, sondern laufen rechts an der kleinen Schule vorbei durch die kleine Pforte auf den Hof. Die Eltern verabschieden sich vor dem Zaun von ihren Kindern.“

Roggelin verkündet im Elternbrief zudem etwas, worüber nur die wenigsten Schüler traurig sein dürften: „Bis Freitag werden wir aufgrund der Wetterlage verkürzten Unterricht durchführen.“

Von Matthias Anke