Das Werkstatt-Programm ist Chefsache

Neustadt

Als Olaf Krause am 1. Mai 1990 seine Videothek in Neustadt eröffnete, hatte er nicht im geringsten daran gedacht, dass sich 30 Jahre später Monat für Monat Musiker, Comedians, Zauberer und viele andere Künstler bei ihm die Klinke in die Hand geben. Zur Videothek kamen zunächst Bowlingbahnen und damit wuchs auch das Interesse der Besucher neben dem Spielen etwas zu essen. Olaf folgte dem Wunsch, denn auch gefeiert wurde gern bei ihm. Zunächst wurde das Essen geliefert. Bald kam es dann aber aus der eigenen Küche. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken.

Erste Livemusik nach sechs Jahren

Sechs Jahre nach der Eröffnung gab es die erste Livemusik in der Werkstatt, die Stück für Stück wuchs und heute ein Ort für Kleinkunst und Eventgastronomie ist. Früher gehörten Haus und Gelände Krauses Vater. Er war Schlosser. Der Sohn hatte den Tischlerberuf gelernt, konnte die Werkstatt, die zwischenzeitlich von der Wohnungsbaugesellschaft genutzt wurde, für seine Pläne der Stadt abkaufen.

Erweiterungspläne gibt es jetzt nicht mehr. „Der Saal hat die richtige Größe“, sagt Olaf Krause. Er möchte es für seine Gäste familiär und gemütlich haben. Er weiß, dass sie das schätzen und deshalb auch längere Wege in Kauf nehmen, um einen schönen Abend in Olafs Werkstatt zu erleben. Er legt großen Wert darauf zu sagen, dass er ohne sein Team nichts wäre. 14 Leute arbeiten für ihn in Service und Küche.

Abstimmung mit dem Team

Das Programm ist Chefsache. Krause stimmt sich aber mit seinem Team ab, zeigt seinen Mitarbeitern zum Beispiel Videos von Bands, die neu sind, und in der Werkstatt auftreten wollen. Sie ist mittlerweile so bekannt, dass der Chef nicht alle Anfragen berücksichtigen kann. Der Terminkalender ist voll. Sechs Veranstaltungen bietet Olafs Werkstatt allein im Januar an. Den Anfang macht der Werkstatt-Comedy-Mix am 8. Januar mit drei Überraschungsgästen.

Erster Mix ist ausgebucht

„Wir sind schon ausgebucht“, sagt Olaf Krause. Der Mix findet immer am ersten Mittwoch im Monat statt und ist ein Glücksfall für die Werkstatt, wie Krause sagt. 35 dieser Shows gab es schon. Sie werden stets von Michael Genähr moderiert. „Die Highlights der Show sind anschließend auf dem Youtube-Channel der Werkstatt zu sehen. Wir drehen sie selbst“, sagt Olaf Krause.

„Sehr cool“ findet der Chef, dass Tatjana Meissner zum ersten Mal in die Werkstatt kommt und mit einem Sonntagskabarett auftritt.

Best of Bowie im Februar

Ganz besonders freut sich Olaf Krause auf Best of Bowie am 7. Februar. Die David-Bowie-Tribute-Band ist ebenso zum ersten Mal da und gibt insgesamt nur zwei Konzerte in Deutschland in diesem Jahr. „Eins davon haben wir bekommen“, sagt Olaf Krause stolz. Er kennt den Manager von Best of Bowie. Dienstälteste Band in der Werkstatt ist indes Belmondo, die Hits von Westernhagen spielt. „Sie kommt seit 2003 zu uns“, so Olaf Krause. Manchmal sogar zweimal im Jahr.

Travestie im März

Von Miss Starlight, einer Travevestieshow, hätte Krause niemals gedacht, „dass das so gut läuft hier bei uns.“ Die Shows sind immer ausgebucht, sogar dreimal hintereinander. „Und das Weihnachtsprogramm ist der Knaller“, sagt der Chef. Im März kommen die Damen wieder nach Neustadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Die Fuffziger bringen Liederhefte mit

Ebenso beliebt sind die „Falschen Fuffziger“, die im Juni dabei sind und immer ihre Liederhefte mitbringen. Die Zuhörer schlagen sie auf und rufen die Nummer des Liedes in den Raum, das gesungen werden soll. Die Rumpelkammer wie einst bei Willi Schwabe soll zum Muttertag für Stimmung sorgen. Die Akteure spielen Filmszenen nach. „Da bin ich sehr gespannt drauf“, sagt Krause. Aktuell arbeitet er bereits am Programm für 2021.

An Angeboten mangelt es ihm nicht. „Vieles bekomme ich gar nicht unter“, sagt der Chef. Über die Jahre hat er einen persönlichen Draht zu den Bands und Künstlern bekommen. Viele kennt er gut. Viele kommen gern und jedes Jahr wieder.

Das Programm im ersten Halbjahr 10. Januar:Ostrock mit P70, 20 Uhr 12. Januar: Gerald Wolf, 15 Uhr 18. Januar: Ralph Richter, 19 Uhr 19. Januar: Hops und Hopsi, 14 Uhr 19. Januar: Rummel im Plänterwald, 19 Uhr 25. Januar: Die Kassenpatienten, 20 Uhr 31. Januar: Christopher Köhler, 19 Uhr 2. Februar: Tatjana Meissner, 15 Uhr 7. Februar: Best of Bowie, 20 Uhr 14. Februar: Frank Fischer, 19 Uhr 23. Februar: Sonntagskabarett, 15 Uhrr 29. Februar:Steppenwolf, 20 Uhr 8. März: Kabarett zum Frauentag, 15 Uhr 15. März: Sonntagskabarett, 15 Uhr 21. März: Belmondo, 20 Uhr 26., 27., 28. März:Miss Starlight, 19 Uhr 3. April: Bo Berry, 20 Uhr 17. April: Mr. Rod, 20 Uhr 24. April: Puppenvirus, 19 Uhr 2. Mai:Ausbilder Schmidt, 19 Uhr 8. Juni: Leonard Cohen, 20 Uhr 10. Mai: Rumpelkammer, 15 Uhr 15. Mai: Reine Kopfsache, 19 Uhr 21. Mai: Kabarett zum Herrentag, 15 Uhr 30. Mai: Dead or alive, 20 Uhr 31. Mai: Leipziger Pfeffermühle, 15 Uhr 6. Juni: Johannes Flöck, 19 Uhr 7. Juni: Potsdamer Havelschipper, 15 Uhr 12. Juni: A Cure Tribute, 20 Uhr 21. Juni: Die falschen Fuffziger, 15 Uhr

Von Sandra Bels