Breddin

Auf dem Kirchhof in Breddin standen am Freitagvormittag ausnahmsweise mal nicht die seit Monaten laufende Sanierung am fast 750 Jahre alten Gotteshaus im Vordergrund des Geschehens. Stattdessen stand eine feierliche Eröffnung eines Himmel-und-Hölle-Spiels auf dem Programm. Schüler der Jahrgangsstufe vier aus der Breddiner Löwenzahn-Grundschule hatten es in ihrem Projekt „ Breddin macht Geschichte“ geschaffen.

21 Kinder nahmen am Projekt teil

Die Künstlerin Annett Schauß aus Bernau ( Barnim) betreute die 21 Schüler dabei. Das Projekt soll die Geschichte der Breddiner Kirche, des Dorfes und seine Bewohner im Wandel der Zeiten anschaulich machen. Beim Ausprobieren ihres Hüpfspieles konnten wegen der Corona-Beschränkungen jedoch nicht alle Schüler mit dabei sein. So kam die Klassenlehrerin Marlene Heidel und einige weitere ihrer Kolleginnen nur mit etwa der Hälfte ihrer Schützlinge zum Kirchhof.

Anzeige

Zusammen mit ihren Lehrerinnen begutachteten die Kinder ihr Werk. Quelle: André Reichel

Weitere MAZ+ Artikel

Vor Ort war natürlich auch der Breddiner Pfarrer Henning Utpatel – schließlich ist die Kirchengemeinde Projektpartner. Er begrüßte alle Anwesenden und richtete dabei seinen größten Dank an die kreativen Mädchen und Jungen aus der Breddiner Grundschule. „Was ihr geschaffen habt, hat alles mit der Geschichte eures Heimatdorfes zu tun, und vielleicht könnt ihr später einmal euren eigenen Kindern dieses tolle Kunstwerk zeigen“, sagte Pfarrer Utpatel.

Die Frau des Pfarrers, Sabine Fehlandt, war ebenfalls mit von der Partie. Sie hatte den musikalischen Part inne und spielte ein paar Lieder auf ihrer Geige. Auch die Kyritzer Gemeindepädagogin der evangelischen Kirchengemeinde, Annemarie Schulze, war bei der feierlichen Eröffnung mit dabei.

Sabine Fehlandt spielte bei der Eröffnung auf ihrer Geige. Quelle: André Reichel

Die Projektleiterin verspätete sich ein wenig, richtete nach ihrer Ankunft ebenfalls preisende Worte an die Schüler. „Ihr wart wissbegierig und sehr kreativ“, lobte sie. Gemeinsam schaute man sich nun alle 28 witterungsbeständigen Fliesen des Himmel-und-Hölle-Spiels genauer an.

Zu sehen sind dort Darstellungen der wichtigsten Statinoen der Dorfgeschichte: der Bischof, der 1273 die Breddiner Kirche weihte, zum Beispiel, und auch der Bahnhof und die Eisenbahn fehlen natürlich nicht, ebenso wie das Weihekreuz, das bei der Sanierung des Kirchenschiffes entdeckt wurde.

Eine der 28 Fliesen, welche die Schüler bei dem Projekt gestalteten. Quelle: André Reichel

Dieses Motiv schufen die Kinder in zweifacher Ausführung. Ein Exemplar bekam der Pfarrer als Erinnerungsgeschenk überreicht (schließlich geht Henning Utpatel in drei Wochen in den Ruhestand und verlässt Breddin dann Richtung Ostsee).

Pfarrer Henning Utpatel bekam von Grundschüler Johann Kindt eine Fliese als Abschiedsgeschenk überreicht. Quelle: André Reichel

Es war auch kein Zufall, dass sich die Künstlerin für genau dieses Hüpfspiel entschieden hatte: „Es sieht ja schließlich mit seiner Kreuzform ein wenig aus wie eine Kirche, und somit passt es thematisch bestens hierher“, sagte Annett Schauß.

Informationssäulen gehören mit zum Projekt

Das Hüpfspiel ist nur der erste Teil des von Annett Schauß betreuten Projektes. Dazu gehören auch noch fünf Stelen mit Informationstafeln zur Kirchen- und Dorfgeschichte, die rund um das Himmel-und-Hölle-Spiel aufgestellt werden.

In der Kirche selbst soll es eine Ausstellung mit Videoinstallation zur Geschichte Breddins und der Kirche geben. Thematisiert werden sollen auch die Gewerke und Vereine des Dorfes. „Eigentlich sollten die längst stehen“, sagte Pfarrer Utpatel.

Von André Reichel