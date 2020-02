Schönermark

Nach Rauch roch es am Donnerstag gegen Mittag in einem Haus in der Holzhausener Straße in Schönermark (Amt Neustadt). Bewohner alarmierten die Feuerwehr.

Der Qualm kam aus dem Keller des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen war im Heizraum durch Funkenflug etwas Papier in Brand geraten, informierte die Polizei. Die Räume wurden verrußt, das Haus blieb bewohnbar.

Von MAZonline