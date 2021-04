Wusterhausen/Neustadt

Wetter? Egal! Es gibt bekanntlich ohnehin nur schlechte Kleidung. Wer gerne Fahrrad fährt, weiß das. Und wie die Lage dort oben am Himmel auch sein mag, dieser bevorstehende Sonntag, 2. Mai, ist in jedem Fall ein Fahrradsonntag im Süden des Kirchenkreises Prignitz.

Wie Pfarrerin Anja Grätz aus Neustadt informiert, haben sich die Kirchengemeinden eine Tour ausgedacht, die sich individuell und damit coronagerecht meistern lässt. Die Fahrradtour startet in Wusterhausen und führt über die Wusterhausener Dörfer Metzelthin und Barsikow bis nach Neustadt und dann zurück nach Wusterhausen.

„Wann man damit startet und ob in Wusterhausen oder auch in einem der anderen Orte, das ist eigentlich egal“, sagt die Pfarrerin. Jedenfalls sei am Sonntag von 12 bis 16 Uhr ein Aktionszeitraum vorgesehen, in dem an den Kirchen Infos zu den Bauwerken und auch Streckenpläne gezeigt werden.

Ein Sonntag gegen das Alleinsein

„Wusterhausen ist der offizielle Startort, dort gibt es Streckenpläne auf jeden Fall“, sagt Anja Grätz mit Blick auf diesen von der Kirche organisierten „Nachmittag für Fahrradbegeisterte“. Es soll auch ein Angebot sein, um der Einsamkeit in den eigenen vier Wände in diesen Corona-Zeiten zu entfliehen. Auf ähnliche Weise gab es in Neustadt zuletzt einen Osterspaziergang.

Leitsatz des Fahrradsonntags ist der Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte.“ Es ist ein bekannter Bibeltext. Er handelt von Gott, der sich wie ein Hirte um das Wohl seine Schafe kümmert. „Unsere Konfirmanden kennen den auswendig. Und die Idee für die Radtour entstand ja auch mit Blick auf sie, um sich nicht immer nur online zu sehen. Auch wir alle werden also unterwegs sein“, sagt Pfarrerin Anja Grätz.

Von Matthias Anke