Geisterstadt Neustadt – ein Besuch in der Quarantäne-Zone

Neustadt

Der Zug hält, aber am Bahnhof Neustadt steigt niemand aus. Alles ist still. Die Straßen sind wie leer gefegt. Nur ein Monteur arbeitet am Fahrkartenautomat, der direkt am Bahnhof steht.

„Klar ist zu merken, dass hier ein paar tausend Leute unter Quarantäne stehen, weil Corona-Verdacht besteht“, sagt eine ältere Frau, die mit dem Fahrrad unterwegs ist und einkaufen will. Sie selbst ist nicht betroffen. Zum Glück, wie sie sagt. „Ich habe keine Angst, mich anzustecken“, sagt sie. Es werde eh alles ziemlich hoch gebauscht.

Das denken auch zwei weitere Frauen, die in Richtung Edeka-Markt gehen. Er ist scheinbar der Dreh- und Angelpunkt in der Stadt. Hier stehen Autos, hier laufen Leute. Woanders ist es menschenleer, fahren nur ein paar Autos. „Wir müssen doch auch mal einkaufen gehen“, sagt die eine Neustädterin. Von der Quarantäne betroffen ist sie nicht. „Ich bin allein und habe nicht so viel Kontakt zu anderen“, erzählt sie und geht los.

Halb Neustadt steht unter häuslicher Quarantäne

Halb Neustadt steht unter häuslicher Quarantäne. Kinder, Männer, Frauen, alle, die sonst unterwegs wären, sind jetzt zu Hause. Bis zum 17. März müssen sie dort ausharren. Solange hat das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin die Isolation angeordnet, weil es sein kann, dass sich Neustädter Reitlehrer bei einer Versammlung im Neustädter Reitinternat bei einer Berlinerin mit dem Corona-Virus angesteckt haben.

In der Quarantänestadt Neustadt sind wegen des Coronaverdachtes alle Straße fast leer gefegt. Auch der Bahnhof ist verwaist. Quelle: André Reichel

Mitarbeiterin des Amtes Neustadt ist betroffen

Weil eine Mitarbeiterin des Amtes Neustadt auch dabei war, hatte Amtsdirektor Dieter Fuchs das Rathaus vorsorglich geschlossen und alle Mitarbeiter nach Hause geschickt, schaut aber täglich vorbei. Vom Balkon aus winkt er einer Passantin. „Der Arme“, sagt sie. „Steht ja auch unter Quarantäne.“

Im Gespräch vom Balkon zur Straße ist zu merken, dass der Amtsdirektor genervt ist. „Die Ergebnisse der 19 getesteten Personen sind längst überfällig“, sagt er. Kurz zuvor hatte ihm das Gesundheitsamt am Telefon mitgeteilt, dass es noch keine Nachrichten aus dem Labor gibt.

Der Amtsdirektor des Amtes Neustadt Dieter Fuchs hat bis auf eine Mitarbeiterin, die vorige Woche fehlte, alle nach Hause geschickt. Quelle: André Reichel

Im Amt wird ab Donnerstag wieder gearbeitet

Fuchs denkt, dass eine Hotline im Gesundheitsamt für alle Anrufer nicht ausreicht. Auch im Amt laufen viele Anrufe auf. Er hat deshalb beschlossen, ab Donnerstag seine Mitarbeiter wieder ins Amt zu holen, damit sie arbeiten können. „Für Besucherverkehr ist aber nicht geöffnet“, sagt er. Veranstaltungen, an denen Mitarbeiter der Verwaltung hätten teilnehmen sollten, waren sowieso schon abgesagt. Dabei bleibt es.

Öffentliches Leben am Supermarkt

Der Edeka-Parkplatz neben dem Rathaus scheint der einzige Platz Neustadts zu sein, in dem es öffentliches Leben gibt. Eine Frau kommt kopfschüttelnd über den Parkplatz. Dass Neustadt jetzt im Zusammenhang mit dem Coronavirus in allen Medien ist, scheint sie zu nerven. „Ich bin ziemlich sauer“, sagt sie und: „Keiner hätte mehr raus gedurft.“ Wie sie das meint, lässt sie offen. Im Weggehen sagt sie noch, dass sie hoffe, die Schuldigen an der Situation würden zur Verantwortung gezogen werden.

Burkhard Bell feiert am Samstag goldene Hochzeit und hofft, dass nicht zu viele Gäste absagen. Quelle: André Reichel

Friesacker kommen zum Einkaufen nach Neustadt

Margit Beckmann und ihr Ehemann, die aus Friesack zum Einkaufen nach Neustadt gekommen sind, finden die Quarantäne „ein bisschen übertrieben“. „Ich fühle mich überhaupt nicht unsicher wenn ich hierher komme“, sagt die Frau, die schon seit Jahren in Neustadt einkauft. Sie hat aus dem Fernsehen von der Quarantäne und dem Coronaverdacht erfahren, hätte aber nicht im Traum daran gedacht, deshalb nicht mehr herzukommen.

Über 2000 Menschen in Neustadt in häuslicher Isolation Die für ihren Pferdesport und das Gestüt bekannte brandenburgische Kleinstadt Neustadt (Dosse) hat knapp 3500 Einwohner. Die Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe bietet als einzige Schule Deutschlands Reiten als reguläres Unterrichtsfach an. Weil die Reitschüler aus dem ganzen Bundesgebiet kommen, sind auch zwei Internate angeschlossen. Im Internat der Schule hatten am 2. März 19 Personen in einer mehrstündigen Beratung Kontakt zu einer Frau aus Berlin, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Zu den Teilnehmern der Beratung gehörten auch Mitarbeiter des Gestütes, Reitlehrer sowie eine Mitarbeiterin der Amtsverwaltung Neustadt. Nach Bekanntwerden des positiven Coronatests der Berliner Teilnehmerin hat das Gesundheitsamt Grund- und Gesamtschule sowie Förderschule schließen lassen. Sämtliche 730 Schüler, alle Lehrer und Horterzieher sowie deren engste Angehörige wurden aufgefordert, bis einschließlich 17. März zu Ende zu bleiben. Seit Sonntag, 8. März, befinden sich deshalb mehr als 2000 Menschen in Neustadt in sogenannter häuslicher Isolation.

Auch Burkhard Bell muss noch ein paar Einkäufer erledigen. Der Mann aus Dreetz, einem Ortsteil Neustadts feiert am Wochenende mit seiner Frau goldene Hochzeit und hofft nun, dass nicht so viele Gäste absagen müssen, weil sie in häuslicher Isolation sind.

Leere Regale stören nicht

„Die machen doch die Leute total verrückt. Über Influenza redet keiner mehr“, sagt er. Dass einige Regale im Edeka schon relativ leer sind, findet er nicht schlimm. „Wir werden schon nicht verhungern“, sagt er. Ein bisschen Wasser habe er auf Vorrat gekauft. Sonst nichts. „Fahren Sie mal nach Niederlehme“, sagt er. Seine Tochter leite in dem Ortsteil von Königs Wusterhausen ( Landkreis Dahme-Spreewald) einen Supermarkt und habe schon seit Wochen leere Regale.

Wegen der Quarantäne sind in Neustadt auch viel weniger Autos als sonst unterwegs. Quelle: André Reichel

Drogerie hat schon lange kein Desinfektionsmittel mehr

Über zu wenig Kundschaft kann sich auch Ina Schwarzenstein von der Kreuzmohr-Drogerie nicht beklagen. Zwar hat sie schon lange kein Desinfektionsmittel mehr. Aber es gibt Hoffnung. „Gestern kam eine E-Mail vom Lieferanten, dass wieder etwas auf Lager ist“, erzählt sie.

Kunden kommen nach wie vor zum Einkaufen. Dass es weniger geworden sind, kann sie nicht sagen. Aber sie wäscht sich jetzt öfter die Hände, was sich schon bemerkbar machte, „weil die immer trockener werden“.

Ina Schwarzenstein, Inhaberin der Kreuzmohr-Drogerie in Neustadt, hat schon lange kein Desinfektionsmittel mehr. Quelle: André Reichel

Kaum ein Auto an der Tankstelle

An der benachbarten Tankstelle ist Stille. Kein Auto, nur ein Transporter steht dort. Der Fahrer zapft Benzin. Er ist von der häuslichen Isolation nicht betroffen, denn er hat keine Kinder an der Schule in Neustadt. Und er will auch nichts sagen zur Situation. „Besonders morgens ist zu merken, dass viel weniger Leute unterwegs sind als sonst“, sagt Tankstellen-Verkäuferin Jana Zander, die schon wegen der Corona-Quarantäne von einem Fernsehteam gefilmt worden war. „Das muss ich aber nicht wieder haben“, sagt sie. Die Kameraleute hätten sie regelrecht überrumpelt. Sie schaut auf den Parkplatz schräg gegenüber der Tankstelle. Er ist viel leerer als sonst.

In der Quarantänestadt Neustadt sind wegen des Coronaverdachtes alle Straße fast leer gefegt. Die Tankstelle wird kaum angefahren. Quelle: André Reichel

HNO-Praxis möchte keine Patienten mit Infektionskrankheiten

An der Praxis des Hals-Nasen-Ohren-Arztes nebenan hängt ein Zettel, auf dem darum gebeten wird, mit Infektionskrankheiten gar nicht erst herein zu kommen. Servicenummern sind vermerkt.

Je weiter der Weg Richtung Schule und Gestüt führt, umso ruhiger wird es. Die Sparkasse ist zu. Es sind keine Leute mit Hunden oder gar Pferden unterwegs, wie sonst. Auch von Kindern keine Spur. Das Postauto dreht seine Runden. Hält am Blumenladen in der Robert-Koch-Straße und am Geschenke­laden nebenan.

In Olafs Werkstatt steht das Telefon nicht still

In der Kurve befindet sich „ Olafs Werkstatt“, die Neustädter Kleinkunstbühne, die regelmäßig kleine, aber feine Kulturveranstaltungen durchführt. Kabarett, Travestie, Theater, Konzerte. 100 Plätze, oft ausverkauft. Für Sonntag steht „Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter“ auf dem Programm, ein musikalisches Kabarett.

Olaf Krause, Inhaber der Kleinkunstbühne „Olafs Werkstatt", muss am Telefon unentwegt Leute beruhigen, dass die Veranstaltungen stattfinden. Quelle: André Reichel

Deshalb klingelt bei Inhaber bei Olaf Krause ständig das Telefon. Krause beruhigt die Gäste im Akkord: „Unsere Veranstaltungen finden statt. Es ist nichts abgesagt.“ Er könne ja eine Seuchenwanne vor die Tür legen, da könnten die Besucher dann durchwaten, sagt Krause. Er lacht. Es ist aber Galgenhumor.

Von Sandra Bels