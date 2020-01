Richard LeMieux – vom Stahlgießer zum Künstler

Sieversdorf

Von Minnesota nach Sieversdorf ist es ein weiter Weg und für Richard LeMieux war er angefüllt mit vielen Erlebnissen und wegweisenden Begegnungen. Seit ungefähr drei Jahren lebt der Künstler mit seiner Frau Shanto in Sieversdorf und scheint hier seinen Frieden gefunden zu haben.

Geboren 1955 in Minnesota, wuchs er in armen Verhältnissen auf und hätte nicht im Ansatz daran gedacht, jemals Künstler zu werden.

Von der Fabrik an die Universität

Als Jugendlicher verdingte er sich als Stahlgießer in einer Fabrik in Ohio, wo erstmals ein Vorgesetzter auf ihn aufmerksam wurde und der Ansicht war, dass er viel zu intelligent für diese Art von Arbeit sei und in die Schule gehöre. So kam es dann auch, dass sich Richard LeMieux mit einem akademischen Stipendium an der Uni wiederfand.

„Das war ein großes Geschenk für ein armes Kind, das zu haben. Ich bin um sechs Uhr aufgestanden und habe in der Bibliothek gelesen und gleichzeitig gefrühstückt, bis um acht Uhr die ersten Kurse begannen. Ich habe alles mitgenommen an Vorlesungen und Veranstaltungen.“ erinnert sich der heute 64-Jährige.

Als Lehrer nach Afrika

Das Studium in Amerika hatte von Beginn an viele verschiedene Kunstrichtungen abgedeckt: „Metall-, Stein-, Bronze- und Keramikarbeiten, in allem musste man eine bestimmte Stundenanzahl im Semester absolvieren, damals in den 70er Jahren.“

Dieses Bild einer Friedenstaube hing schon im Kampehler Schloss. Quelle: Anja Schael

Für seinen ersten Job als Kunstlehrer verschlug es ihn im Anschluss an das Studium nach Addis Abeba. Der damalige Direktor einer äthiopischen Schule wäre eigens in die USA gereist und hätte gezielt nach Absolventen gesucht, die er als Lehrer an seiner Schule verpflichten konnte. „Jung, naiv und vom Leben keine Ahnung, habe ich mich darauf eingelassen.“, erzählt er lachend.

Doch knapp zwei Jahre später schon zwang ihn die politische Situation in Äthiopien zur Ausreise und er kehrte in die USA zurück. In der folgenden Zeit reiste er quer durch Amerika, „von New York bis nach San Francisco“, um schließlich in Arizona erneut Station zu machen.

Die Zeit in Arizona inspirierte Richard LeMieux zu diesem Bär aus griechischem Marmor in Verbindung mit Indianerschmuck. Quelle: Anja Schael

Dort ergab sich die Möglichkeit, die Herstellung von Indianerschmuck zu studieren. Mit einfachsten Werkzeugen wurden wunderschöne Schmuckstücke gearbeitet. Die Faszination darüber „was man aus fast nichts machen kann“ begleitet ihn bis heute.

Ein eigenes Keramikstudio in Griechenland

Ein neues Jobangebot verschlug ihn einige Zeit später ins nördliche Griechenland, wo er seine heutige Frau Shanto kennengelernt hat. Für vier Jahre arbeitete er dort als Kunstlehrer an der Internationalen Schule in Thessaloniki. Gemeinsam mit seiner Frau eröffnete er nebenbei ein Keramikstudio, welches sehr gut angenommen wurde.

„Wir waren sehr erfolgreich da unten. Viele haben versucht, uns zu kopieren, so dass wir jedes Jahr neue Produkte entworfen haben, bis wir etwas fanden, was die anderen nicht kopieren konnten.“ erzählt Richard LeMieux schmunzelnd. Das war der Beginn seiner Keramikarbeiten in der speziellen Farbe Persisch Blau, die er bis heute erfolgreich herstellt.

Die viel gefragten Untersetzer in Persisch Blau. Quelle: Anja Schael

Von Griechenland ging es dann aufgrund familiärer Gründe gemeinsam mit seiner Frau nach Deutschland. Anfangs hielt er sich bei Freunden in Wiesbaden auf, bevor er dann vor fast 18 Jahren mit seiner Frau nach Neustadt/Dosse kam. Seit ungefähr drei Jahren leben die beiden nun in Sieversdorf.

Vielseitig gestalten mit unterschiedlichen Materialien

Künstlerisch betätigt sich Richard LeMieux immer noch sehr vielfältig, wobei er sich eher als Maler denn als Keramiker sieht. Dennoch gilt er als Spezialist für Keramik aus der byzantinischen Zeit. Nach wie vor verbringt er zudem einen Teil seiner Zeit in Griechenland, wo er sich den Steinarbeiten widmet. „Der Granit, den wir hier haben, ist zu hart für Steinarbeiten. Der griechische Marmor ist viel weicher und lässt sich besser bearbeiten.“

Auf regionalen Märkten konnte man den vielseitigen Künstler zuletzt in Heiligengrabe und in der Papierfabrik Hohenofen sehen, wo er unter anderem seine viel gefragten Untersetzer in Persisch Blau anbot. „Letztes Jahr waren wir in Hohenofen nur Besucher, hatten aber für dieses Jahr gleich zugesagt.“ meint Richard LeMieux, dessen Name übrigens sein richtiger und kein Künstlername ist.

Der Austausch mit anderen Künstlern und Kunsthandwerkern, die er auf Märkten trifft, bestärkt ihn nach wie vor in seinem Anliegen, die regionalen Märkte zu unterstützen, denn: „Egal was sie machen, es kommt von Herzen.“

Von Anja Schael