Richtfest am neuen Dorfzentrum

Neustadt Zernitz - Richtfest am neuen Dorfzentrum Mitte April hatte man den Grundstein für den Anbau zum neuen Zernitzer Dorfzentrum gelegt. Am Donnerstag folgte nun schon das Richtfest für das Haus, das Dorfgemeinschaft und Kita-Kindern Raum bieten soll.

Am Anbau des neuen Dorfzentrums in Zernitz wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert. Bis zum Jahresende soll alles fertig sein. Quelle: Alexander Beckmann