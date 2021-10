Richtfest fürs Sporthaus in Zernitz gefeiert

Zernitz

Fast eine ganze Hand voll Anlässe hatten sie in Zernitz in diesem Jahr zum Feiern. Doch die Corona-Situation machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Nun steht mit Pfingsten 2022 ein neuer Termin in Aussicht für 110 Jahre Zernitzer Feuerwehr, 70 Jahre Zernitzer Sportverein und 60 Jahre Ortsgruppe der Volkssolidarität in Zernitz. Und es soll dann auch das bis dahin sicherlich längst umgebaute und erweiterte Sporthaus offiziell eingeweiht werden.

Auf dieses Ziel wies am Freitag Andreas Heidrich hin, der Sportvereinspräsident sowie Vize-Bürgermeister von Zernitz-Lohm. Er tat dies bei einer kleinen Feier, die sie sich nun doch nicht nehmen lassen wollten – schon der Tradition wegen: das Richtfest am Sporthaus. Es war unter freiem Himmel bei überschaubarer Gästezahl möglich, darunter maßgeblich die beteiligten Bauleute sowie Vertreter der Neustädter Bauverwaltung, der Gemeinde sowie vom Sportverein.

Beim Richtfest für das neue Zernitzer Sporthaus. Quelle: Matthias Anke

Heidrich sprach von einem weiteren „Erfolg für die Gemeinde“. Er blickte dabei auf das zuletzt neu entstandene Dorfzentrum rund um Feuerwehr, Gemeindehaus und ebenso neu hergerichtetem Dorfkindergarten.

Sporthaus einst als Gemeinschaftsprojekt entstanden

Das Sporthaus wurde 1972/74 „von Sportfreunden in Eigenleistung errichtet“, erinnerte der Vereinsvorsitzende. Und auch jetzt wieder werde so einiges als Eigenleistung bei der Sanierung eingebracht. Heidrich dankte der Neustädter Bauverwaltung, dass sich die Zenritzer jederzeit auch mit Kleinigkeiten melden konnten und Hilfe erhielten.

Gruppenbild beim Richtfest für das neue Zernitzer Sporthaus. Quelle: Matthias Anke

Den Richtspruch vor den traditionell letzten Hammerschlägen ins Gebälk übernahm kurzerhand Dachdeckermeister Matthias Kuska aus Gantikow. Der Zimmermann aus der weiter entfernten Altmark, dem dies eigentlich oblag, war leider verhindert, hieß es.

Hoffnung in Zernitz auf nachträglich weiteres Fördergeld

Abschließend zu klären sind in der Gemeinde allerdings noch immer die Baukosten. Der Umbau des Gebäudes hatte einige Zeit pausiert. Weil ein Teil der Innenwände einst wohl auf den blanken Erdboden gemauert worden waren, wurden Umplanungen nötig für einen Betonfußboden für neue Zwischenwände. Und dann kamen zwölf Wochen Lieferzeit für den Dachstuhl obendrauf.

Die Kosten erhöhten sich derweil angesichts ohnehin gestiegener Material- und Baukosten von zuletzt 380.000 auf 548.000 Euro. Die Gemeinde musste das Geld in einem Nachtragshaushalt berücksichtigen und hofft nun, dass der Fördermittelgeber doch noch etwas nachlegt. Ursprünglich hatte es die Zusage gegeben, dass der Europäische Landwirtschaftsfonds 75 Prozent der Kosten übernimmt. Allerdings lagen dieser Zusage noch die alten Zahlen zugrunde.

Von Matthias Anke