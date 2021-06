Roddahn: Traktorfahrer steuert brennendes Fahrzeug aufs Maisfeld und verhindert damit einen größeren Brand

Roddahn

Ein Traktorfahrer hat am Donnerstagabend kurz vor 17 Uhr mit seiner Reaktion einen größeren Brand auf einem Feld bei Roddahn verhindert. Der Mann war mit seinem Traktor auf einem Acker in der Nähe eines Waldstücks zwischen Babe und Roddahn unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich in Brand geriet. Der Fahrer schaffte es daraufhin den Traktor, der noch zwei Anhänger hatte, auf ein benachbartes Maisfeld zu steuern, um die Gefahr eines Großbrandes zu bannen. Dann konnte er sich aus dem brennenden Trecker retten. Er blieb unverletzt.

Wehren aus Neustadt, Wusterhausen und Rhinow im Einsatz

Neustadts Amtswehrführer Heino Arndt sagte am Freitag auf MAZ-Nachfrage, dass der Traktor wahrscheinlich wegen eines technischen Defektes in Brand geraten war. Weil bei der Alarmierung noch nicht klar war, wie groß das Ausmaß des Brandes ist, wurde ortsübergreifend die Feuerwehr alarmiert. Das heißt der Feuerwehr Neustadt kamen Feuerwehrleute aus Zernitz-Lohm, Breddin, Stüdenitz, Wusterhausen und Rhinow aus dem benachbarten Havelland zu Hilfe.

Der Traktor war nicht mehr zu retten

„Insgesamt waren wir 59 Feuerwehrleute“, so Arndt. Der brennende Traktor konnte so schnell gelöscht werden. Denn dank des Großaufgebots an Feuerwehren waren zwei Tanklöschfahrzeuge vor Ort. „Der Traktor selbst stand im Vollbrand, war nicht mehr zu retten“, so Heino Arndt. Die Feuerwehrleute mussten ihn unter Atemschutz löschen. Einer der beiden Anhänger blieb verschont. Am zweiten entstanden Schäden durch den Brand unter anderem an den technischen Leitungen.

Mehr als dieses Gerippe blieb von dem Traktor bei Roddahn nach dem Brand nicht übrig. Quelle: Alexander Bergenroth

Nach dem Einsatz traf sich die Neustädter Wehr zum Training

Nach dem Einsatzende gegen 18 Uhr war für die Neustädter Feuerwehrleute noch lange nicht Feierabend. Sie zogen sich zunächst für eine kurze Pause zurück, um dann die zweite Ausbildungsrunde zu absolvieren. Monatelang hatte wegen Corona alles geruht. Die Trainingszeit ausfallen zu lassen, das sei für die Feuerwehrleute nicht in Frage gekommen, so Arndt. So begann die Ausbildung eine Stunde später als geplant. „Dabei konnten wir den Einsatz auf dem Feld gleich auswerten“, so der Amtswehrführer.

Schon mehr als 30 Einsätze für die Amtswehr Neustadt

Mehr als 30 Einsätze hat die Feuerwehr Neustadt in diesem Jahr bereits absolviert. Und obwohl sie in ihren Orten nicht für den Ernstfall üben konnten wie sonst, haben sie 2020 schon 15 Lehrgänge absolviert, an denen 45 Feuerwehrleute teilgenommen hatten. Drei Ausbildungen fanden auch an der Landesfeuerwehrschule statt. Für das Jahr 2021 stehen bereits elf Lehrgänge in der Bilanz mit 52 Teilnehmern aus dem Amtsbereich Neustadt.

9620 Stunden Ausbildungszeit kommen so in der ersten Jahreshälfte 2021 für die einzelnen Wehren schon zusammen. Amtswehrführer Heino Arndt hat ausgerechnet, dass das 59 Stunden pro Feuerwehrmann oder -frau sind.

Von Sandra Bels