Roddahn: Unfall am Abzweig Helenenhof

Roddahn

Schwer verletzt wurde die Beifahrerin eines Autos am Mittwochmorgen zwischen Lohm und Roddahn. Am Abzweig nach Helenenhof waren zwei Wagen zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Frau in eine Klinik.

Zwei weitere Menschen leicht verletzt

Feuerwehrleute aus Neustadt, Lohm waren um 8.35 Uhjr alarmiert worden und schnitten die Beifahrerin aus dem Autowrack. Freiwillige Feuerwehrleute aus Zernitz eilten ebenfalls herbei. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Um sie kümmerten sich die Sanitäter zweier Rettungswagen.

Der Rettungshubschrauber fliegt mit der schwer verletzten Beifahrerin davon. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Neustadt (Dosse)

Die Straße zwischen Lohm und Roddahn wurde gesperrt, bis der Einsatz gegen 10 Uhr beendet war. FOTOS (3): Freiwillige Feuerwehr Neustadt

