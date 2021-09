SEK-Einsatz in Neustadt (Dosse)

Neustadt (Dosse)

Ein SEK-Einsatz der Polizei sorgte am Freitagmittag in Neusadt (Dosse) kurzzeitig für Aufsehen. Verwandte hatten die Polizei gerufen, weil ein Angehöriger in sozialen Netzen angekündigt hatte, sich etwas anzutun.

Polizei geht kein Risiko ein bei möglichem Waffenbesitzer

Da die Polizei wusste, dass der Mann einen kleinen Waffenschein hatte, gingen die Beamten kein Risiko ein und forderten Sondereinsatzkräfte (SEK) an. Die sperrten die Umgebung der Wohnung ab.

SEK fängt den Mann an der Wohnungstür ab

Diese fingen den Mann ab, als er gerade seine Wohnung verlassen wollte. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Wegen eines möglichen psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizeisprecherin Dörte Röhrs in Neuruppin.

Von Andreas Vogel