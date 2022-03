Neustadt

Am Wochenende kamen in Neustadt in einer Doppelveranstaltung Pferdefreunde endlich wieder auf ihre Kosten. Zunächst präsentierte am Sonnabendvormittag der Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt in der Lindenau-Halle beim „Schaufenster der Besten“ die frisch gekörten und prämierten jungen Hengste.

51 Tiere wurden geprüft und bewertet. Dies ist der erste Schritt zur Zuchtzulassung für die Deutschen Sportpferd-Verbände. 21 Pferde wurden gekört (das bedeutet: zur Zucht ausgewählt) und fünf dieser Hengste gar prämiert.

Dressurvorführung mit dem Hengst Vivanero, geritten on Jonas Böhm. Quelle: André Reichel

Bei den Gestüten ist man damit sehr zufrieden, denn man beteiligte sich mit den vielversprechendsten Pferden. „Die Hälfte unserer beim Schaufenster vorgestellten Tiere wurden gekört, das ist ein gutes Ergebnis“, sagte der Stutenmeister Ronny Voigt.

Der Verband ist eine Züchtervereinigung zur Förderung der Pferdezucht. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien und Sportverbänden die Pferdezucht über alle Rassen hinweg zu fördern.

Der Siegerhengst beim Schaufenster der Besten wird bei der Hengstpräsentation dem Publikum vorgestellt. Quelle: André Reichel

Das „Schaufenster der Besten“ des Zuchtverbandes findet eigentlich stets am letzten Novemberwochenende mit der Hengstkörung, der Auktion bester gekörter Hengste und einem Showprogramm statt.

Diese Veranstaltung war im November vergangenen Jahres nicht coronabedingt ausgefallen, sondern wird aus züchterischen und vor allem tierschutzrechtlichen Gründen erst jetzt durchgeführt.

Beim Springen zeigte Hengst „Oganero P“ sein Können. Quelle: André Reichel

Horst von Langermann von der Geschäftsführung des Zuchtverbandes erklärte dazu: „Mit der Verlagerung des Termins vom Herbst in den Frühling sind die Tiere entsprechend älter und somit reifer – darum ging es in der Tierschutzdebatte ja vor allem, und dem kommen wir somit nun nach.“

Die Veranstaltung insgesamt betrachtete von Langermann als gelungen, wenn auch mit rund 400 Besuchern längst nicht so viele in die Lindenau-Halle kamen, wie aktuell erlaubt gewesen wären.

Blick auf das Publikum bei der Hengstpräsentation. Quelle: André Reichel

Die „Hengstpräsentation“ der Gestüte gleich nach dem „Schaufenster der Besten“ am Sonnabendnachmittag hatte ähnlich viele Besucher zu verzeichnen. Doch Regine Ebert, Geschäftsführerin im Stiftungsrat des brandenburgischen Haupt- und Landgestütes war damit zufrieden. „Das Wichtigste ist doch, dass nun endlich wieder Leute kommen können“, sagte sie.

Fahrvorführung mit Hengst Calidrio. Fahrer ist Axel Schicketanz. Quelle: André Reichel

Immerhin waren nicht nur Fachleute vor Ort, sondern viele interessierte Menschen aus der Region. Vor einem Jahr wurde diese Veranstaltung nur online durchgeführt.

Die Hengstpräsentation fand jedenfalls schon immer zu dieser Zeit Ende Februar, Anfang März statt und zwar als „traditioneller Auftakt in die Zuchtsaison“. Mit der Körung werden Hengste zur Zucht ja erst zugelassen.

Ein Fohlen des Hengstes Vivanero wird präsentiert. Quelle: André Reichel

Der reitende Fanfarenzug machte wie immer den Anfang der zweieinhalbstündigen Veranstaltung. Dann konnten die Zuchthengste in verschiedenen Bereichen, wie Dressur, Springen und Fahren, zeigen, was sie können.

Von André Reichel