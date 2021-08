Schleiereule aus Lohm starb bei Verkehrsunfall in Belgien

Lohm

Erfreuliche Nachrichten sind eigentlich andere. Eigentlich. Begann dieser Tage ein Brief von der Beringungszentrale Hiddensee an den Ornithologen Jürgen Kaatz aus Dranse bei Wittstock doch so: „Wir freuen uns, Ihnen Mitteilung über den Wiederfund eines Ihrer beringten Vögel machen zu können.“

Allerdings ist der Vogel tot. Es handelt sich um eine Schleiereule (Tyto alba), die erst im Jahr 2020 in Lohm beringt wurde mitsamt ihrer vier Nestgeschwister.

Kollision im Antwerpener Straßenverkehr

Die Beringungsdaten sind so exakt erfasst, dass neben den Koordinaten auch Datum und Uhrzeit nachvollziehbar sind: 10. Juli, 12 Uhr.

Die Koordinaten des Wiederauffindeorts führen nach Ekeren, ein nördlicher Bezirk der großen belgischen Hafenstadt Antwerpen. Unter „Status“ steht in der Mitteilung: „Kollision mit Straßenfahrzeug.“ Der Vogel sei „sterbend beziehungsweise frischtot“ entdeckt worden, wird fachüblich mitgeteilt.

Experte: Klassisches Beispiel für Winterflucht

Was nun die Freude begründet: Es handelt sich um einen Wiederfund, der den Vogelkundlern hilft, die Tiere besser zu verstehen. Wäre die tote Eule nicht entdeckt und gemeldet worden, ließen sich eben keine Rückschlüsse ziehen. Nun aber ist sie nach 222 Tagen 568 Kilometer vom Beringungsort entfernt gefunden worden.

„Ein klassisches Beispiel für Winterflucht bei hiesigen Schneelagen, und die Fundursache passt auch total ins Bild“, erklärt Jürgen Kaatz. Denn das Funddatum liegt bereits einige Zeit zurück. Es war der 17. Februar dieses Jahres.

Eine der Eulen aus Zernitz mit ihrem markanten, herzförmigen Gesichtsschleier. Quelle: Archivfoto André Reichel

„Ich war ja von den Socken und habe mich gleich mal schlau gemacht, wie weit die Eulen eigentlich wegfliegen können“, erzählt Sigrid Schumacher aus Lohm: „Sie können zehn Stunden am Stück fliegen. 100 Kilometer sind für die ein Klacks.“

Auf Sigrid Schumachers Hof werden regelmäßig Eulen beringt. Dafür kommt neben Jürgen Kaatz auch Günter Kopka aus Zernitz zu ihr.

Im Juli diesmal 18 Eulen beringt

Alljährlich haben sie auch die anderen bekannten Nistplätze in dieser Region im Auge, in Zernitz, Zernitz Bahnhof und im alten Trafohaus von Krüllenkempe.

Diesmal beringten sie Anfang Juli 18 Eulen, darunter zwei Elternvögel. Am Brutplatz Zernitz-Bahnhof wurde ein Elternvogel kontrolliert, der 2015 als Nestjunges in Spaatz im Havelland beringt wurde.

Der Ornithologe Jürgen Kaatz aus Dranse (r.) und Günter Kopka aus Zernitz (l.) beringen jedes Jahr junge Schleiereulen auf dem Hof von Sigrid Schumacher in Lohm. Quelle: privat

Der weite Weg der Lohmer Schleiereule in das zu diesem Zeitpunkt schneefreie Antwerpen bestätigt Jürgen Kaatz einmal mehr, dass Winterfluchten für Eulen bei Schneelagen dazugehören. „Aus dem zurückliegenden Winter wurden zuvor in Mecklenburg und Brandenburg beringte Eulen sogar aus der Ukraine und aus Moldawien zurückgemeldet.“

Dass der Fund aus Belgien ihn erst jetzt erreicht, sei nicht ungewöhnlich. Denn wann ein Fund gemacht, schlussendlich aber gemeldet wird, sei das eine. Zudem werden die Daten je nach Meldestelle unterschiedlich weitergereicht. „Ich habe auch schon mal von einem Schwan erfahren, der zwölf Jahre zuvor gefunden worden war.“

In einem anderen Fall Anfang dieses Monats Augst handelte es sich nur um wenige Stunden. „Da ging es um eine Lachmöwe, die ich in Neubrandenburg beringt hatte, und die nun in Holland auftauchte.“

Weitere Schleiereule aus Lohm in Sachsen-Anhalt gefunden

Noch eine Meldung erhielt Kaatz kürzlich. Demnach wurde eine weitere Eule aus demselben Nest der Beringung vom 10. Juli 2020 gefunden, und zwar bereits am 13. Dezember in Wanzleben, Sachsen-Anhalt. Status dort: „Eingeschläfert, weil verletzt/krank.“ Unter „Bemerkungen“ steht: „Gefunden im Garten des Finders. Vogel kam geschwächt und abgemagert, hatte eine ältere, offene Flügelfraktur“.

Erfreuliche Nachrichten sind eigentlich andere. Eigentlich. Für Wissenschaftler wie Jürgen Kaatz aber sind es extrem wichtige Daten, um das Vogelleben und dessen Gefahren besser zu verstehen.

Von Matthias Anke