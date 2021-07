Neustadt

Nach der Corona-Zwangspause im vorigen Jahr freuen sich die Akteure umso mehr auf die Schöller-Festspiele 2021, die am Freitag im Neustädter Haupt- und Landgestüt beginnen.„Schöller-Erfinder“ und Festspielleiter Peter Schroth sprach mit der MAZ über kleine Kunst und große Erwartungen und worin sich das diesjährige Festival von seinen Vorgängern unterscheidet.

Die Schöller-Festspiele stehen unmittelbar bevor. Hat ein Schauspiel-Profi wie Sie noch Lampenfieber?

Peter Schroth: Na, klar. Auch ein erfahrener Theatermann hat Lampenfieber. Und wie. Je älter man wird, desto schlimmer ist es. Und ich bin mittlerweile achtzigeinhalb.

Welches Programm erleben die Besucher des Theaterfestivals?

Unsere Gäste erwartet an den neun Festspieltagen bis zum 8. August wieder ein anspruchsvolles Programm. In dessen Zentrum steht wie gewohnt die Aufführung des berühmten Schwanks „Pension Schöller“. Höhepunkt ist auch die Premiere von „Kaoshüter“ mit Anna Mateur & The Beuys. Die Werbung beschreibt Anna Mateur als die „geilste Stimme seit Nina Hagen“. Es gibt außer dem Programm am Festspielstandort Neustadt wie gewohnt die Aufführungen des „Theatro Mobil“. Das gastiert in Kyritz, Wusterhausen und Demerthin (Gemeinde Gumtow). Die vier Kommunen unterstützen auch 2021 in dankenswerter Weise unser gemeinsames Komödienfestival.

Zeltaufbau und letzte Absprachen für die Schöller-Festspiele Neustadt 2021. Interview mit Festival-Direktor Peter Schroth Quelle: Wolfgang Hörmann

Wie liefen die Vorbereitungen?

Sie haben sich relativ kompliziert gestaltet, weil die Corona-Regeln das so vorschrieben. So haben wir mit Plan A, Plan B und Plan C im Kopf arbeiten müssen. Als die Abstandsregeln auf einen Meter festgelegt wurden, haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr den technischen Aufwand kleiner zu halten, um kein Geld zu verbrennen. Das hat zur Folge, dass wir erstmalig eine begrenzte Platzkapazität haben werden. Im Theaterzelt gilt keine Maskenpflicht, außer auf den Wegen vom Eingang oder zu den Toiletten.

Was ist in diesem Jahr anders?

Geplant sind etliche Veränderungen, die aber eine Überraschung bleiben sollen. So gibt es zwar wie gewohnt eine Abendkasse, wegen des begrenzten Platzangebots raten wir unsere Besucher zur Vorbuchung über die Ticket-Hotline 033971/606947 oder die Postagentur Neustadt 033970/517738 sowie in allen Reservix-Verkaufsstellen. Neu ist auch, dass wir extra für die Absicherung der Festspiele einen Hygiene-Beauftragten ins Boot geholt haben. Es ist Andreas Bertold-Reschke.

„Schöller“ ist vom zuletzt genutzten Parkgelände in Kampehl zur Wiese hinter dem ehemaligen Landstallmeisterhaus in Neustadt zurückgekehrt. Warum?

Das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt ist keinesfalls zweite Wahl, sondern bereits seit 2011 bewährter Kooperationspartner und Heimat der Festspiele. Das wir zwischendurch nach Kampehl ausgewichen waren, hatte hauptsächlich mit technischen-organisatorischen Problemen zu tun. Die Rückkehr an die Dosse war logisch, nachdem unser Förderer und Unterstützer Reinhard Kort leider viel zu früh verstorben war und sich eine langfristige Zusammenarbeit mit seinen Nachfolgern nicht mehr ergab.

Das Programm der Schöller-Festspiele 2021 Die Schöllerfestspiele finden in diesem Jahr vom 30. Juli bis zum 8. August im Park am Landstallmeisterhaus am Gestüt Neustadt statt. Hier das ganze Programm (alternative Spielorte ausgewiesen). Freitag, 30. Juli und Samstag, 31. Juli, 19.30 Uhr: Kaoshüter, Anna Mateur mit ihren Musikern Kim Efert & Samuel Halscheidt. Am 30. Juli tritt noch das Blas- und Spaßorchester „Die Tiere“ mit auf. Sonntag, 1. August. 15 Uhr: Rumpelstilzchen mit dem Puppen-Musik-Theater Zauberton, Kindertheater. Dienstag, 3. August, 19.30 Uhr, Marktplatz Kyritz, Mittwoch, 4. August, 19.30 Uhr, Schloss Demerthin, Donnerstag, 5. August, 19.30 Uhr Marktplatz Wusterhausen: Luna-tic on air. Funksturm mit Olli und Claire, Theatro Mobile. Freitag, 6. August, 19.30 Uhr: Pension Schöller, der Possen-Klassiker. Samstag, 7. August, ab 16 Uhr: Lange Schöller-Nacht. 17 Uhr Alpin Drums, der Berg groovt. 19.30 Uhr Pension Schöller, 22 Uhr Krüger Holzfeuerwerk, 22.45 Uhr Diner for one. 23 Uhr Tanz mit DJ Egbert. Sonntag, 8. August, 15 Uhr, Grillina und die Ameisen, mit Clownin Viola. Kindertheater. Tickets fürs Kindertheater kosten 5 Euro, die Abendveranstaltungen 18 Euro, Karten für die ange Schöller-Nacht 32 Euro, ermäßigt 22 Euro. Tickets und weitere Infos zum Programm unter www.schoeller-festspiele.de.

Haben sich die Eintrittspreise gegenüber 2019 verändert?

Geringfügig. Das hat allein mit der schwierigen Situation in Corona-Zeiten zu tun. Wir halten die Ticketpreise nach wie vor für jedermann erschwinglich, zumal wir vom ersten Jahr unserer Festspielgeschichte an darauf geachtet haben, angepasst an die wirtschaftlichen Bedingungen in unserer Region.

Sind die Kleeblatt-Kommunen Neustadt, Kyritz, Gumtow und Wusterhausen trotz der zwischenzeitlichen Pause bei der Stange geblieben?

Ja, ich habe das ja bereits erwähnt. Ich kann zu meiner Freude sagen, dass auch alle unsere Förderer – also sowohl die Prignitzkreise, als auch das Landesministerium für Kultur und alle privaten Sponsoren und Förderer – dem Festival unterstützend zur Seite stehen.

Womit beginnen die Aufführungen?

Premiere ist am Freitag, 30. Juli um 19.30 Uhr für „Kaoshüter“. Das sind Anna Mateur & The Beuys. Sie treten tags darauf noch einmal auf.

Thomas Harms (r.) in seiner Paraderolle als Philipp Klapproth in „Pension Schöller Quelle: Wolfgang Hörmann

Und wann findet das Unikum Philipp Klapproth die „Pension Schöller“?

Das wird am 6. und 7. August der Fall sein, am zweitgenannten Termin innerhalb der langen Schöller-Nacht. Natürlich spielt Thomas Harms wieder den umtriebigen Kyritzer Geschäftsmann Philipp Klapproth. Schenkelklopfen ist garantiert. Dafür verbürge ich mich.

Wird es eine fahrende Bühne geben?

Sie meinen das Theatro mobile. Natürlich tourt es wieder durch den Altkreis Kyritz. Das Programm heißt lang und kompliziert „Klavierakrobatikliederkabarett“. Die Bühne wird zum Studio und schon machen zwei außergewöhnliche Frauen Radio. Claire und Olli sind „Radio Luna-tic“.

Was wünschen Sie sich für die kommenden Kulturtage?

Schönes Wetter, möglichst kein Regen, stattdessen gute Laune, Entspannung und, dass sich unser Publikum für die nächsten Jahre auf die Schöller-Festspiele freuen kann.

Lesen Sie auch:

Von Wolfgang Hörmann