Neustadt

Homeschooling für Internatsschüler: Dass das in Neustadt zum Teil erhebliche Hürden aufwirft, beklagte kürzlich der Vater einer Schülerin, die im Internat Mühle Spiegelberg untergebracht ist. Die kommunale Schülerunterkunft des Amtes Neustadt verfüge schlicht über keinen geeigneten Internetanschluss.

Auch wenn es niemandem ein Trost sein dürfte: Dem von einer Elterninitiative betriebenen Internat Schloss Spiegelberg gleich nebenan geht es um keinen Deut besser. Auch die dort untergebrachten Schüler geraten mit der vorhandenen DSL-Leitung beim Homeschooling regelmäßig an die Grenzen der Technik.

Anzeige

Datenengpass am Neustädter Stadtrand

Mehr als 50 Megabit pro Sekunde gibt das Netz dort am Stadtrand nicht her – wenn überhaupt. Ein normaler Haushalt mag damit noch auskommen. Doch für eine Einrichtung mit über einem Dutzend jugendlicher Bewohner, die vielleicht noch individuell per Videochat am Unterricht teilnehmen sollen, reicht es definitiv nicht.

Nach Hause zu den Eltern können nur wenige von ihnen. Zum großen Teil reisen sie von weither an. Die meisten von ihnen haben eigene Pferde in Neustadt, die versorgt werden müssen. Auch läuft das Reittraining weiter.

In der Neustädter Amtsverwaltung hatte man auf Nachfrage in der vergangenen Woche erklärt, dass die Situation im Internat bekannt sei. Den Schülern werde daher angeboten, dem Online-Unterricht bei Bedarf über Computer im Schulgebäude zu folgen.

Prinz-von-Homburg-Schule hat es nicht besser

Für eine wirklich praktikable Lösung hält die Geschäftsführerin des Internats Schloss Spiegelberg Susanne Weiffenbach dies allerdings nicht. Die Situation in der Schule unterscheide sich kaum von der im Internat. Im Schulgebäude leide die Bandbreite unter ganz ähnlichen Beschränkungen. „Es ist jedenfalls nicht so, dass selbst kleine Gruppen von Schüler da arbeiten könnten“, lautet ihre Einschätzung.

Zumindest zum Teil geht der Leiter der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule Ronald Roggelin da mit: „Grundsätzlich ist unser Internetanschluss für die aktuellen Ansprüche unterdimensioniert.“ Für Videounterricht beispielsweise seien die Lehrer auf ihre privaten Anschlüsse zu Hause angewiesen. Die dafür nötige Bandbreite gebe der Anschluss der Schule nicht her.

Allerdings sei das Schulhaus derzeit kaum besetzt. Außer für die Abschlussklassen habe man den Präsenzunterricht wegen Corona ja aussetzen müssen. So gesehen habe der eine oder andere Internatsschüler jetzt sicherlich doch eine Chance, in der Schule vernünftig ins Netz zu kommen.

Notlösungen für Schüler und Lehrer

Ronald Roggelin ist ansonsten froh, dass zumindest die Unterrichtssoftware Fortschritte gemacht hat. „Mit dem System vom Hasso-Plattner-Institut sind wir grundsätzlich zufrieden.“ Perfekt sei es nicht. „Aber es ist besser als das, was wir vorher hatten.“ Davon abgesehen wartet der Schulleiter auf das Ende des Lockdowns. „Die Computer können den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Es bleibt eine Notlösung.“

Kaum mehr als eine Notlösung sieht Susanne Weiffenbach auch in dem Angebot mit den Schulcomputern. Es eigne sich bestenfalls für jeweils einige wenige Schüler. Allein in ihrem Haus seien aktuell aber 13 der üblicherweise 17 Jugendlichen anwesend. Und im Internat Mühle nebenan bestehe ja ein ganz ähnliches Problem. Man müsste also ganz genau absprechen, wer wann welchen Computer in Schule oder Internat nutzen darf. Das sei im Alltag schlicht nicht praktikabel.

„Wir haben jetzt extra ein LTE-Modem angeschafft. Damit können sich dann fünf Schüler bei uns in den Unterricht einloggen.“ Das habe seinen Preis, aber: „Wir müssen ja irgendwie sicherstellen, dass die Schüler arbeiten können.“ Dass dies in Neustadt heutzutage noch immer an der Bandbreite des Internetzugangs scheitert, dafür hätten manche Eltern überhaupt kein Verständnis.

Verzögerungen beim Glasfaserausbau

Im Laufe des vergangenen Jahres verlegte die Telekom im Auftrag des Landkreises fast überall in Neustadt leistungsfähige Glasfaserkabel. Sie bieten einen bis zu 20-fach höheren Durchsatz als die alten Kupferleitungen – maximal 1000 Megabit. Bis die neuen Breitbandanschlüsse jedoch in Betrieb gehen, werde es wohl Juli oder August, hieß es zuletzt aus der Kreisverwaltung.

Sowohl in der Schule als auch in den Internaten wächst angesichts der aktuellen Situation die Ungeduld. „Für mich ist es unverständlich, dass es noch ein halbes Jahr dauern soll, bis die Häuser an die Glasfaser angeschlossen sind“, sagt Susanne Weiffenbach. „Es müsste heute doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass das Internet vernünftig funktioniert.“

Von Alexander Beckmann