Neustadts Schule setzt trotz Baustelle Digitalisierung fort

Neustadt

Obwohl der offizielle „erste Spatenstich“ zum Umbau des Gebäudes erst am Freitag erfolgen wird, ist die rege Bautätigkeit in der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule und drumherum längst nicht mehr zu übersehen. Weit weniger offensichtlich ist, dass der Unterricht derweil ganz normal weiterläuft – von einigen unvermeidlichen Umständen mal abgesehen.

Die Schule bemüht sich sogar um mehr als das. Zwar mussten viele Klassen in andere Räume ausweichen, doch der Umzug beschränkte sich keineswegs nur auf Tafeln, Tische und Stühle. Unterricht bedeutet in Neustadt längst mehr.

Medienfit, Schul-Cloud, Digital-Pakt

„Wir waren mit die ersten im Landkreis, die sich beispielsweise am Projekt ,medienfit’ und an der Schul-Cloud beteiligt haben“, berichtet Schulleiter Ronald Roggelin. Und dies werde selbstverständlich auch während der mehrjährigen Bauphase fortgesetzt.

Mit „medienfit“ förderte das Land Brandenburg seit 2016 die digitale Ausstattung von Schulen, um die vom Lehrplan geforderte Medienkompetenz der Schüler zu entwickeln. Neue, zeitgemäße Computer- und Netzwerktechnik hielt Einzug. Für den Laien am augenfälligsten ist das Verschwinden der alten grünen Wandtafeln. Stattdessen gibt es nun immer öfter digitale Whiteboards. In Neustadt ging es dabei bisher um Investitionen in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Abschied von der Tafelkreide

In den so ausgestatteten Klassenräumen hat jeder Schüler seinen Computermonitor. Auch vorn an der Tafel erscheinen die jeweiligen Unterrichtsinhalte – und das keineswegs etwa nur für das Fach Informatik. „Wir machen hier zum Beispiel auch Französischunterricht“, sagt Ronald Roggelin. Individuelle Übungen wechseln sich fast nahtlos mit Vorträgen des Lehrers, Grafiken und Videos ab.

Die Prinz-von-Homburg-Schule beteiligt sich gleichzeitig seit Schuljahresbeginn als eine von drei Einrichtungen im Landkreis am Projekt „Schul-Cloud Brandenburg“. Dabei soll in den nächsten zwei Jahren der Prototyp einer digitalen Lernumgebung entstehen. Lehrer und Schüler können damit jederzeit von verschiedensten Geräten aus auf Lehrmaterial und Dokumente zugreifen, gemeinsam daran arbeiten, sich austauschen.

Die Lehrer lernen mit

Stück für Stück krempelt die digitale Welt das Lernen um. Abgesehen von der technischen Ausstattung erfordert das beträchtlichen Aufwand beim Anpassen der Inhalte und Lehrmethoden. Die Programme zur digitalen Schule funktionieren also nur, wenn auch die Pädagogen fit dafür sind.

Der Neustädter Schulleiter zeigt sich in dieser Hinsicht optimistisch: „Wir haben mehr Anmeldungen unserer Kollegen für die Fortbildung, als wir in so einem Kurs unterbekommen.“

Der Umbau der Neustädter Schule läuft sozusagen innerlich und äußerlich. Das bestätigt auch Kathrin Lorenz von der Neustädter Amtsverwaltung. Personell wie materiell finde eine Art Generationswechsel statt. „Es kommen ja auch immer mehr junge Kollegen. Die erwarten einfach eine moderne technische Ausstattung.“ Als Schulträger versuche das Amt dies nach Kräften zu unterstützen.

Amt rechnet mit über 400.000 Euro

Für Kathrin Lorenz gehört dazu auch der 2019 eingeleitete „Digital-Pakt Schule“ des Bundes und der Länder. In Brandenburg stehen dafür bis 2024 über 150 Millionen Euro bereit. Für alle drei Schulen im Amt seien entsprechende Förderanträge in Vorbereitung. Für die Prinz-von-Homburg-Schule gehe es um 307.000 Euro, für die Breddiner Löwenzahn-Grundschule um 72.000 und für die Nachbarschaftsschule Roddahn um 33.000 Euro.

Allerdings wird das Geld nicht einfach so überwiesen. Die Schulen müssen Konzepte für den sinnvollen Einsatz vorlegen – einen sogenannten Medienentwicklungsplan. Für Neustadt ist das längst vertrautes Terrain. „Die Schule hat eine Steuerungsgruppe“, berichtet Kathrin Lorenz. „Da wird dieser Medienentwicklungsplan jetzt fortgeschrieben.“ Beteiligt sei neben Schulleitung, Lehrerschaft und EDV-Team auch das Amt als Schulträger. In Breddin entstehe eine solche Gruppe gerade.

Zumindest eine technische Grundvoraussetzung weisen die Schulen in der Region inzwischen meist auf: halbwegs schneller Internetzugang. Doch auch da bleibt die Entwicklung nicht stehen. „Die Schulen im Landkreis sollen ja alle ans Glasfasernetz“, kündigt Kathrin Lorenz an. Das Amt Neustadt gehört zu den ersten Brennpunkten des aktuellen Ausbauprogramms.

Von Alexander Beckmann