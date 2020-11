Senioren im Lockdown: So geht es älteren Menschen derzeit in Zernitz

Seit dem 2. November sind vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen Gaststätten und Cafés geschlossen, in Schulen gibt es eine Maskenpflicht, der Einzelhandel hat strenge Auflagen. Wie kommen die Menschen in Prignitz-Ruppin durch den November? Heute erzählt Gisela Geitz aus Zernitz aus ihrer Senioren-Sicht

Ein rotes Dreieck mit Ausrufezeichen lässt sich schlecht übersehen. Dazu der Satz: „Diese Sportanlage bleibt ab dem 2. November 2020 geschlossen. Der Amtsdirektor.“

Gisela Geitz hat einen Schlüssel. Sie öffnet das Tor und sieht nach, ob alles in Ordnung ist, lüftet kurz und fegt Laub beiseite, das sich am Eingang zu diesem Clubraum samt Kegelbahn am Rande des Zernitzer Sportplatzes befindet.

Mitglieder auch aus Stüdenitz , Schönermark und Neustadt

„Hier treffen wir uns eigentlich jeden Donnerstag, und darauf freuen sich alle immer schon riesig“, erzählt die 84-Jährige. Sie leitet diese Zernitzer Seniorensportgruppe, die sich jetzt nicht mehr treffen darf. Auch nicht unter freiem Himmel, schließlich würden 16 Leute zusammenkommen unter anderem selbst aus Stüdenitz, Schönermark und Neustadt, darunter zwei Männer.

Die Sportanlage in Zernitz, wo sich auch die Kegelbahn samt Clubraum befinden, ist geschlossen. Quelle: Matthias Anke

Sie alle sind weit über 50 Jahre alt und ohnehin die sogenannte Risikogruppe. Und sie betreiben auch Reha-Sport. Der wurde einst über die Ortsgruppe der Volkssolidarität organisiert. Jetzt aber hält der Kreissportbund die Fäden in der Hand.

Kurse auch in Dannenwalde , Gumtow und Kyritz ausgesetzt

In Zernitz ist für die Senioren die Gesundheitstrainerin Diana Wuthe aus dem havelländischen Paulinenaue im Einsatz. „Es macht ihnen allen ganz schön zu schaffen“, sagt sie, die jetzt auch die Kurse in Dannenwalde, Gumtow, Kyritz und andernorts aussetzen musste. „Viele der älteren Leute sind regelrecht abgeschnitten von der Außenwelt“, habe sie schon mitbekommen: „Die trauen sich aufgrund der ganzen Medienberichte ja kaum noch aus dem Haus, sie haben teilweise richtig Panik.“

Am Donnerstag in der vergangenen Woche hätten sie sich noch treffen können. „Doch schon da kamen viele aus Angst gar nicht mehr“, sagt Diana Wuthe: „Schön ist das alles auf keinen Fall. Wir sind diesem kleinen Lockdown deutlich unterlegen.“

Mit der Corona-Lage gerade erst arrangiert

Auch Gisela Geitz kennt solche Fälle, in denen ältere Leute regelrecht Angst haben, noch auf die Straße zu gehen. Dabei sei die Welt zuvor gerade erst wieder „ein Stückchen heiler“ geworden: Nach dem ersten Lockdown vom Frühjahr, in dem der Kurs schon mal ausgesetzt werden musste, hatten sie sich mit dem Training an der frischen Luft arrangiert oder eben mit viel Abstand drinnen. Und nun der nächste Schock.

„Die meisten Teilnehmer kommen ja, weil sie eine Verordnung vom Arzt dafür haben“, sagt Gisela Geitz. Die Gruppe widme sich dem Reha-Sport schließlich vorrangig. Es geht oft um Gelenkprobleme. Hat der eine was mit dem Knie, macht bei der anderen die Hüfte Probleme. Und dann seien da zudem so einige, die einfach nur aus Spaß an der Bewegung dabei sind.

Auch kein Kartenspielnachmittag in Zernitz

„Wenn das alles überstanden ist, bliebt ja außerdem noch die Frage, wer von ihnen dann alles wiederkommt.“ Wie bei anderen Gruppierungen bestehe immer die Gefahr, dass etwas einschläft, wenn es längere Zeit ausfällt.

Diese Sorge haben sie in Zernitz auch mit Blick auf die Rommé-Nachmittage. „Etwa 18 Leute sind wir da immer gewesen. Und weil das nur einmal im Monat erfolgt, wird der Ausfall in diesem November um so mehr wehtun“, sagt Gisela Geitz: „Schade drum.“

