Neustadt

„Fit bis ins hohe Alter“ war die Veranstaltung innerhalb der Seniorenwoche überschrieben, zu der sich am Donnerstag gut 30 Frauen und Männer in „Olafs Werkstatt“ in Neustadt zusammenfanden.

Ausgesprochen fit zu sein, war dabei keine Voraussetzung, aber gut gelaunt zeigten sich die Besucher aus dem Amt Neustadt, der Gemeinde Wusterhausen und der Stadt Kyritz allemal. Kartenspiel und Bowling standen auf dem Programm. Dursten oder hungern musste natürlich auch niemand.

Seniorenwoche musste ein Jahr lang aussetzen

„Wir haben schon lange nicht mehr gespielt“, schätzte die Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates Sigrid Schumacher aus Lohm zur Begrüßung ein. „Voriges Jahr ist die Seniorenwoche ja komplett ausgefallen.“ Gerade auch im Seniorenbereich hatte Covid-19 einen klaren Strich durch alle Veranstalterpläne gemacht.

Auf das Romméspielen hatten die Senioren lange verzichten müssen. Quelle: Alexander Beckmann

Auch in diesem Jahr kann das Programm der Seniorenwoche in der Region um Kyritz, Neustadt und Wusterhausen angesichts der Unwägbarkeiten wegen Corona nur bedingt an den sonst üblichen Umfang anschließen.

Mobilität in Kyritz, Boule in Barsikow

Den Auftakt hatte der Seniorenbeirat der Region schon Mitte September zum Mobilitätstag in Kyritz geliefert: Mit einem von der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft ORP bereitgestellten Linienbus wollte man speziell ältere Bürger über das Angebot im öffentlichen Nahverkehr informieren.

Ende September hatte es in Bantikow dann die zentrale Auszeichnungsveranstaltung des Landkreises gegeben. „Das ist auch sehr gut angekommen“, befand Sigrid Schumacher am Donnerstag.

Barsikow hatte sich mit der Eröffnung seines neuen Boule-Platzes an der Seniorenwoche beteiligt. „Es heißt ja nicht, dass nur der Seniorenbeirat Veranstaltungen organisiert“, betont dessen Vorsitzende.

Wusterhausen stellt sich bei Bustour vor

Für Mittwoch, den 20. September, steht abschließend noch eine Bustour durch die Gemeinde Wusterhausen auf dem Plan. Die Rundfahrt mit Stopps unter anderem in Barsikow und Dessow wird von Bürgermeister Philipp Schulz begleitet. Ähnliche Aktionen hatte es in den Vorjahren auch schon in Kyritz und Neustadt gegeben.

„Nachdem erst gar keiner mitfahren wollte, haben wir jetzt 60 Anmeldungen“, freut sich Sigrid Schumacher. „Ich denke, das wird eine schöne Tour.“

Kreisweit gab im Laufe dieses Monats noch eine gute Hand voll weiterer Aktionen von und mit Senioren.

Seniorenbeirat denkt an Internetkurse

In Neustadt unterhielten sich die Teilnehmer aber erst einmal einen bunten Nachmittag lang mit Rommékarten und Bowlingkugeln. Sogar für Preise hatten die Organisatoren gesorgt – von Blumen über „Knatterwasser“ bis hin zum Tannenbaum-Gutschein. „Wir hätten auch alle Bürgermeister einladen können, aber wir haben lieber die Preise genommen“, scherzte Sigrid Schumacher.

Einige Gäste wagten sich auch auf die Bowlingbahn. Quelle: Alexander Beckmann

Sie hat bereits neue Angebote für die älteren Bürger in der Kleeblatt-Region im Blick und kündigt an: „Wir würden demnächst gerne Internetkurse für die Senioren veranstalten.“ Die Online-Kommunikation gewinne schließlich weiter an Bedeutung. Mit dem neuen Jahr werden sich das vielleicht realisieren lassen. Auch das Projekt „Gesundheitsbuddys“ solle in weiteren Orten eine Fortsetzung finden.

Von Alexander Beckmann