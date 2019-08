Helenenhof

Ein Bauwagen geriet am Montagvormittag in Helenenhof in Brand. Feuerwehrleute aus sämtlichen umliegenden Wehren und selbst aus Kyritz eilten in diese Ortslage des zur Stadt Neustadt gehörenden Dorfes Roddahn.

Rauchgerät offenbar stehengelassen

Der Bauwagen wurde laut Polizei von einem Imker zur Bienenzucht verwendet.

Beim Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in Helenenhof, einer Ortslage des zur Stadt Neustadt gehörenden Dorfes Roddahn. Quelle: Matthias Anke

Nach ersten Erkenntnissen war der 81-jährige Imker mit einem sogenannten Smoker im Wagen im Einsatz. Da er noch etwas holen wollte, stellte er das Rauchgerät ab und verließ den Wagen kurz.

Neben Bienenwagen auch Wohnwagen zerstört

Bei seiner Rückkehr brannte der Bienenwagen bereits und sieben Bienenvölker wurden vernichtet – und damit mehrere Zehntausend Bienen.

Ein unmittelbar daneben stehender alter Wohnwagen fiel ebenso den Flammen zum Opfer.

Von Matthias Anke