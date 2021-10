In der Haushaltsplanung von Sieversdorf-Hohenofen tut sich nach aktuellem Stand im nächsten Jahr ein noch größeres Loch auf als in diesem. Die Gemeinde sieht sich gezwungen, auf sämtliche Investitionen zu verzichten.

Im Mai waren in Sieversdorf und in Hohenofen noch erneuerte Straßen übergeben worden. Mit so etwas ist so bald nicht wieder zu rechnen. Quelle: André Reichel