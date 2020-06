Sieversdorf: Veranstalter Stefan Ney beteiligt sich an bundesweiter „Night of Light“

Sieversdorf

Stefan Ney aus Sieversdorf hatte am Montagabend sein Haus in rotes Licht gehüllt. Er beteiligte sich damit der Aktion an der Initiative „Night of Light“. Sie ist ein bundesweit flammender Appell der Veranstalter an die Politik. Sie haben Angst, die Coronakrise wirtschaftlich nicht zu überstehen.

Stillstand seit Mitte März

Ney gehört mit seiner Firma Dance Sound Event zu den Veranstaltern im Altkreis Kyritz. In seinem Unternehmen herrscht seit Mitte März absoluter Stillstand. „Es gibt keine Veranstaltungen“, sagt er. Er könnte zwar Events mit bis zu 1000 Leuten organisieren, „aber dabei den Mindestabstand einzuhalten, ist eine unüberwindbare Hürde“, so Ney.

Jeden Tag gibt es neue Regelungen

Ihm ist seit Mitte März jede Veranstaltung weggebrochen. Die Einnahmen gingen auf Null. Selbst Technik wollte niemand mehr von ihm mieten. An der Situation hat sich aktuell nichts geändert. Ney sagt: „Es gibt jeden Tag neue Regelungen, man muss jeden Tag neu recherchieren, was erlaubt ist und was nicht.“ Er wünscht sich von der Politik endlich klare Aussagen zu Veranstaltungen allgemein in diesem Jahr. „Jetzt leben wir von Woche zu Woche und hoffen, dass sich die Situation verbessert“, so Ney. Er wollte in diesem Jahr Arbeitsplätze schaffen, hat das aber erst einmal auf Eis gelegt.

Veranstalter haben keine Arbeitsgrundlage

„Wenn alles wegbricht, dann wird es auch in unserer Region richtig still“, sagt der Veranstalter. Er geht wie seine Kollegen bundesweit davon aus, dass die Veranstaltungsbranche die nächsten 100 Tage nicht übersteht, wenn ihr weiterhin die Arbeitsgrundlage entzogen wird. Betroffen sind nicht nur die Veranstalter, auch Clubs, Theater, Eventhäuser, Festivals stehen derzeit vor dem Aus. Daran hängen Mitarbeiter und auch viele Künstler.

Ney findet es deshalb sehr gut, mit der Aktion „Night of Light“ ein Signal in die Welt zu schicken und auf die dramatische Situation der Betroffenen aufmerksam zu machen.

Kleine Veranstaltungen werden gebucht

Ein kleines Licht sieht Ney derzeit für sich am Horizont. „Langsam kommen wieder Anfragen für kleine private Veranstaltungen“, sagt er. Die Jugendweihen wurden auf September verschoben. Auch dafür gibt es Buchungen. „Was uns in den vergangenen Wochen verloren gegangen ist, das können wir damit aber nicht wieder reinholen“, fügt er an. Kostendeckend zu arbeiten, das sei unmöglich. Dazu komme noch, dass die Leute verunsichert sind und nicht wissen, ob sie feiern dürfen und wie. So sei zum Beispiel ein Dorffest wegen der undurchsichtigen Informationen seitens der Politik abgesagt worden.

Veranstalter Stefan Ney von Dance Sound Event hofft auf die Zeit nach Corona. Er denkt, dass die Leute nach der überstandenen Krise wieder Lust zum Feiern haben. Quelle: Sandra Bels

Strenge Hygiene- und Abstandsregeln erschweren Entscheidungen

Bis auf weiteres sind jegliche Art von Großveranstaltungen untersagt. Und dort, wo Menschen zusammen kommen, um gemeinsam Darbietungen zu erleben oder sich zu relevanten Themen auszutauschen, dürfen Veranstaltungen nur unter umfangreichen, behördlichen Auflagen durchgeführt werden. Das wiegt schwer beim Finden von Entscheidungen. „Denn auch die notwendigen und strengen Hygiene-Vorschriften sorgen dafür, dass Veranstaltungen derzeit nicht mehr wirtschaftlich durchführbar sind“, weiß Ney.

Großevent im September in Neustadt geplant

Er will dennoch optimistisch bleiben. Schließlich hat er für September ein Großevent in der Graf-von-Lindenau-Halle geplant, dass er wegen Corona schon einmal verschieben musste. Am 4. und 5. September soll es dort „Ick will tanzen“ heißen. Das Team von Dance Sound Event will ein Party-Wochenende mit Bühnenshows, Liveauftritten und Lasershow anbieten. „Wir sind vorbereitet, können derzeit aber noch nicht sagen, ob wir starten dürfen“, so Ney. Auch für zwei Tanzveranstaltungen in Dreetz im November und Dezember gibt es noch keine Aussage. „Wir müssen schauen, was der Gesetzgeber festlegt“, sagt Ney.

Von Sandra Bels