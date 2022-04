Sieversdorf

Auf so viele Besucher hatten die Sportgemeinschaft und die Feuerwehr in Sieversdorf kaum zu hoffen gewagt. Weit über 100 Menschen kamen am Donnerstag zum Osterfeuer auf den Sportplatz – zum ersten Mal seit drei Jahren. Die Veranstalter hatten sich Mühe gegeben: Wettspiele und Stockbrot für die Kinder, Musik, Bratwurst, Bier.

Sascha Sommer von der Feuerwehr freute sich: „Wir haben noch einige Ideen. Es ist ja recht ruhig geworden im Dorf.“ Ein Dorffest beispielsweise wäre schön.

Frauenfußball-Jubiläum in Sieversdorf

Gefeiert wird auf jeden Fall. „Wir haben seit 25 Jahren Frauenfußball in Sieversdorf und immer Teams im Spielbetrieb“, sagt Sportvereinschef Thomas Leitert. „Das ist schon was besonderes.“

Von Alexander Beckmann