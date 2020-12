Sieversdorf

Im Wald am Sieversdorfer Ortsrand ist es auffällig ruhig. Zu anderen Zeiten im Jahr gilt die Ecke als wahrer Besuchermagnet.

Dieser Tage stehen drei Shetlandponys feucht im Regen und lassen sich vom starren Blick des Tigers nur wenige Meter entfernt nicht beeindrucken. Das Gitter schafft der nicht!

Ein paar Hühner gackern verträumt im Verschlag. Nebenan warnt ein Schild „Vorsicht! Bissiger Vogel“. Der Beschuldigte versteckt sich ganz hinten im Dunkel. Ein Rabe? Zu hören ist nichts.

Manchmal ist sogar beim den Filmhunden Ruhe – wenigstens für ein paar Minuten bis zum nächsten Aufreger. Quelle: Alexander Beckmann

Nur die kunterbunte Hundemeute im Haus macht bei jedem Besucher einen Mordsrabatz. Irgendeiner muss ja für Stimmung sorgen in der Filmtierschule.

Winter bringt Ruhe nach Sieversdorf

Die winterliche Ruhe ist im Familienbetrieb von Astrid Harsch nichts ungewöhnliches. Die Besuchersaison ist vorbei. Auch größere Film- und Werbeproduktionen, in denen Tiere eine Rolle spielen könnten, machen sich um die Jahreszeit eher rar.

Alles ganz normal. In diesem Jahr aber doch anders – und vor allem viel zu lange.

„Im März ging’s schon los“, erzählt Astrid Harsch von ihrem Einstieg in die Corona-Krise. „Da wurde das Stück am Berliner Gorki-Theater, in dem unser Pavian Jeany mitspielt, aus dem Programm genommen.“

Filmtierschule verlor ihre Auftritte

Wenig später traf es Boston-Terrier Jimmy, den Hunde-Star der Kindersendung „Timster“. „Alle, die dazu reisen mussten, durften nicht mehr nach Erfurt zum Kika“, erinnert sich die Sieversdorferin. Dann seien sämtliche Filmdrehs abgesagt worden. „Die Show im Filmpark Babelsberg hätte am 1. April anfangen sollen. Das wurde auch erst viel später was.“

Boston-Terrier Jimmy führt kurz mal vor, was dieser Tage angesagt ist. Auch er findet es gewöhnungsbedürftig. Quelle: Alexander Beckmann

Im Sommer war wieder ein bisschen mehr los. Viele Filmproduktionen versuchten, verlorene Zeit wieder aufzuholen. Ein Intermezzo. Am Ende blieben von den sieben Monaten Hauptsaison normaler Jahre gerade mal zweieinhalb übrig. „Das ist schon heftig“, sagt Astrid Harsch. Einen Teil ihrer Mitarbeiter musste sie zumindest zeitweise in die Kurzarbeit schicken.

Ausgleichen lässt sich das so schnell wohl nicht. Im momentanen Lockdown ruht das Showbusiness praktisch komplett. Schon unter normalen Umständen läuft es in der Branche im Winter ruhiger – gerade auch, was die tierischen Darsteller betrifft.

Manche schlafen, andere brauchen es warm

„Die Waschbären gehen richtig in die Winterruhe“, nennt die Filmtierexpertin ein Beispiel. „Wenn’s so warm ist wie jetzt, stehen sie zwischendurch auch immer mal auf.“ Aber im Grunde sei nicht viel mit ihnen anzufangen.

„Die einheimische Reptilien, die wir draußen in den Terrarien haben, sind ab Anfang des Jahres im Winterschlaf.“ Derzeit seien Sumpfschildkröte, Ringelnatter oder Laubfrosch drinnen im Haus in einer Zwischenphase, in der sie sich auf die Ruhepause vorbereiten.

Astrid Harsch weiß: Die südamerikanischen Köhlerschildkröten sind auch im Winter putzmunter – anders als ihre mediterranen Verwandten. Quelle: Alexander Beckmann

„Interessant sind natürlich die Landschildkröten.“ Zwei Arten beherberge man in Sieversdorf: die Griechische Landschildkröte und die Köhler-Schildkröte aus Südamerika. Erstere brauchen ihren Winterschlaf; letztere kennen das gar nicht. Beide sind allerdings drinnen untergebracht.

Der Löwe pfeift auf die Wüste

Während einheimische Arten also eher dazu neigen, den Winter einfach auszusitzen und mit möglichst wenig auszukommen, ist das bei den exotischeren Bewohnern der Filmtierschule etwas komplizierter.

Tiger Amba kann über unseren „Winter“ nicht mal schmunzeln. Seine Art stammt aus Sibirien. Quelle: Alexander Beckmann

Einige zeigen sich hart im Nehmen. So kalt, dass zum Beispiel ein Sibirischer Tiger wie Amba frieren könnte, wird es in hiesigen Breiten nie und nimmer. Hauptsache, es gibt genug zu futtern. Regen mag Amba allerdings nicht besonders. Der wiederum macht den beiden Löwinnen nebenan wenig aus. Auch sie vertragen durchaus etwas Frost.

Die beiden Löwinnen wirken trotz feucht-kaltem Schmuddelwetter wohlig entspannt. Quelle: Alexander Beckmann

Die Paviane sind anspruchsvoller. Zwar ist ihre Art in den hohen Breiten des südlichen Afrikas und im Gebirge beheimatet, wo es auch mal empfindlich kühl werden kann, doch echter Winter ist nicht ihr Ding. „Die Paviane haben einen beheizten Schutzraum“, erzählt Astrid Harsch. Dahin könnten sie sich bei Bedarf zurückziehen. „Wir hatten auch schon Winter, da mussten wir sie ins Haupthaus holen.“

Die Gepardin liebt ihre Heizung

Einige können das Haus jetzt gar nicht mehr verlassen. Beispielsweise die Zwergfischotter, die zwar Stars der sommerlichen Besucherführungen durch die Filmtierschule sind, aber ursprünglich eben auch echte Tropenbewohner.

Der Wüstenigel guckt ganz schön grimmig. Das liegt vielleicht daran, dass er grundsätzlich auf Winterschlaf verzichtet. Quelle: Alexander Beckmann

Auch Gepardin Aisha macht es sich lieber auf der Heizung in ihrem Zimmer gemütlich. „Aisha kommt nur raus, wenn das Wetter passt.“ Kalt dürfe es für so einen Gepard mal sein, aber nicht gleichzeitig feucht. Das vertrage die eigentlich in der afrikanischen Savanne beheimatete Art überhaupt nicht.

So wird in der Sieversdorfer Filmtierschule bei aller Ruhe jeden Tag etwas zu tun sein, damit alle tierischen Mitarbeiter gut über den Winter kommen. „Im Moment herrscht bei uns Stillstand“, sagt Astrid Harsch. „Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Wir wünschen uns, dass das mit Corona bald vorbei ist.“

Von Alexander Beckmann