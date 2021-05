Kunow

Hat da etwa einer auf einen Farbeimer geschossen? Und der Wallach „Balou Bunt S“ stand zufällig daneben? Nein. Das Pferd war natürlich auch bei keiner Renovierung einer Box oder Reithalle dabei, um über und über weiße Farbspritzer abzubekommen. Das Tier sieht schlichtweg so aus.

7 Uhr, Kunow, ein Dorf der Gemeinde Gumtow: Auf der Reitsportanlage unmittelbar an der Bundesstraße 5 beginnt für Bernd Schiele der Arbeits- und damit Pferdealltag. „Balou Bunt S“, dessen Name Programm ist, ist eines von aktuell acht, die Schiele dort täglich reitet, um sie zu trainieren.

Clint Eastwood der Prignitz

Es ist wie immer ein besonders Pferd – nicht allein aufgrund seiner weißen Punkte auf der ansonsten hellbraunen Decke. Denn Pferde sind schon immer etwas Besonderes für Schiele, wohl seitdem er denken kann. Sie waren schließlich schon immer da. Von seiner Kindheit an. Sieben Geschwister hat Schiele, die das bezeugen könnten und die allesamt ebenso pferdeverrückt sind.

Bernd Schiele strigelt den weiß gepunkteten Wallch „Balou Bunt S“ Quelle: Matthias Anke

Geboren in Eberswalde, aufgewachsen in Altreetz bei Bad Freienwalde mit einem Tierarzt als Vater, der etliche Pferde unterhielt, dann über die Lehrjahre in Neustadt hinweg sind Pferde bis heute die Leidenschaft von Bernd Schiele. Er ist ein Mann, der optisch dem Westernheld Clint Eastwood ähnelt. Einem viel jüngeren Eastwood natürlich. Denn Schiele wurde vor Kurzem erst 65 Jahre alt und ist also längst keine 90 wie der US-Schauspieler.

Erste Reithalle ihrer Art in Nordwestbrandenburg

Ein weiteres Jubiläum stand vor einer Weile bei ihm in Kunow an: 30 Jahre Betriebsgründung in dieser – ja – Prignitzer Prärie. In dem Gumtower Dorf gründeten er und seine Frau Inge noch am Ende des Wiedervereinigungsjahres 1990 ihren landwirtschaftlichen Familienbetrieb.

1993 folgte die Reithalle. Damals gab es so etwas in der gesamten Weite der Prignitz noch nicht.

Bernd und Inge Schiele gründeten vor 30 Jahren in Kunow ihren Landwirtschaftsbetrieb, kurz darauf folgte eine seinerzeit für die Prignitz einmalige Reitsportanlage. Quelle: Matthias Anke

Einige Höhepunkte aus all den Jahren sind als großformatige Fotos zu einem Kalender 2021 zusammengefasst. Das Werk, ein Geschenk, hängt in Schieles Sattelkammer. Eines der Blätter zeigt ihn in Schwarz-Weiß bei einem Sprung in der Uniform der Gestüte in Neustadt.

In den Neustädter Gestüten bei der Lehre kennengelernt

„Na, ja, nun wollen wir mal nicht dieser Zeit hinterhertrauern. Wo wir doch seit nun 30 Jahren selbstständig sind“, sagt Inge Schiele. „Es war aber doch eine schöne Zeit“, entgegnet ihr Mann Bernd.

Springreiter Bernd Schiele in der Uniform der Neustädter Gestüte. Quelle: Matthias Anke

1975 hatten sich beide in Neustadt in den Gestüten kennengelernt. Zwei Jahre später heirateten sie. Nach dem gemeinsamen Lehrberuf in der Pferdezucht und -haltung studierten sie anschließend auch in der gleichen Richtung, wurden Agaringenieure der Tier- und Pflanzenproduktion.

Und dann der Reitsport: Bernd Schiele schaffte es im S-Springen immer weiter nach oben. 1989 führte er nach dem Sieg beim Großen Preis im ungarischen Hortobagy im Weltcup sogar die Osteuropa-Liga an.

Pferdeausbildung, Pferdepension und Pferdezucht

Nach der Wende 1989 wagten Schieles dann ihren Schritt in die Selbstständigkeit in Kunow, woher Inge Schiele stammte. „Ich komme mit, wenn ich dort eine Reithalle bauen darf, sagte er damals“, erinnert sich Inge Schiele. Ihr Mann lacht.

Siehe da: Im Oktober 1993 wurde die 20 mal 60 Meter große Halle samt Stallanlagen fertig. Und aufgrund seiner Kontakte als Folge auch der sportlichen Karriere fasste Bernd Schiele im Bereich der Pferdeausbildung, -pension und -zucht mehr und mehr Fuß.

Die Reitsportanlage an der B 5 in Kunow. Quelle: Matthias Anke

Um den landwirtschaftlichen Teil kümmerte und kümmert sich vorwiegend Inge Schiele. Wobei es heute hauptsächlich um den Getreideanbau geht und um eigenes Heu. Die Mutterkuhhaltung indes gaben sie vor einer Weile erst auf.

Paul Schockemöhle, Simone Blum und Jennifer Gates

Die Pferdezucht lief zwar stets nebenher, erreichte dann aber bald ein Top-Niveau. Zu den Referenzen gehören „Canani S“, der es in den Stall von Paul Schockemöhle schaffte, einem der einst besten Springreiter der Welt. Die Schwester von Canani, „Calinka S“, steht im Stall der Weltmeisterin Simone Blum. Und „Luftikus S“ wird von einer nicht weniger prominenten Dame geritten: von Jennifer Gates, der ältesten Tocher von Bill und Melinda Gates.

„Luftikus kam über einen Handelsstall in München in die Schweiz und von dort aus nach Amerika“, verrät Bernd Schiele: „Die besseren Pferde behält man eben im Auge.“

Schieles hoffen auf Fortsetzung des Betriebes durch die Kinder

Die Spuren zurück nach Kunow lassen sich anhand der Pferdenamen ablesen. Steht das S doch klar für „Zuchtvater“ Schiele. Und? Hand aufs Herz: Besuchte die Tochter des Microsoft-Gründers und eines der reichsten Menschen der Welt schon mal heimlich das Prignitzdorf und die Wiege ihres Luftikus? „Nein, hier war sie nicht, noch nicht“, versichert Bernd Schiele.

Dass es auf seiner Anlage an der B 5 einstweilen weitergeht, dafür sorgen die Kinder – hofft Inge Schiele. Tochter Katharina, einst ebenso viel im Sattel und im M-Springen siegreich, ist zwar auf dem Gebiet der Steuerberatung tätig geworden.

Sohn Wilhelm aber, geboren 1997 am 20. Hochzeitstag der Schieles, werde in Kunow schon bald einsteigen. Sein Studium der Agrarwissenschaften in Rostock steht jedenfalls vor dem Abschluss, freut sich Mutter Inge.

Der neuester Nachwachus in Kunow heißt „Sonnenschein vom Samba Hit 2“ aus der Mutter „Cita“. Quelle: Matthias Anke

Sie verlässt die Sattelkammer wieder. Die Pause ist vorbei. Im Büro gibt es viel zu tun. Und in der Reithalle steht die nächste Runde an.

17 Uhr: Für Bernd Schiele ist nach zehn Stunden im Sattel Schluss. Der Träger des Deutschen Goldenen Reitabzeichens, das er einst für eine bestimmte Anzahl von Turniersiegen verliehen bekommen hat, macht Feierabend. Bis zum nächsten Tag mit seinem so fein weiß gepunkteten Balou S. Und mit all den anderen besonderen Pferden.

Von Matthias Anke