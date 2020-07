So erlebten die Menschen im Neustädter Seniorenheim Dosseblick die jüngsten Corona-Monate

Neustadt war bundesweit der erste größere Ort unter harten Corona-Regelungen. Am Ende bestätigte sich nicht mal eine Infektion, doch es folgte der Lockdown in Deutschland. Mit am meisten von der Abschottung betroffen: die Seniorenheime. In der Neustädter Anlage „Dosseblick“ ging das Leben weiter – mit so mancher Überraschung wie nun auch am Sonnabend.