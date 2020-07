So klappt der Neustart in den Neustädter Gemeindehäusern nach der langen Coronapause

Zernitz-Lohm

Der Desinfektionsmittelspender ist neu. Auch die mit rot-weißem Flatterband abgeklebten Waschbecken fallen auf. Und die Gemeinschaftsgarderobe fehlt. Die Erklärungen dazu gibt der Aushang „Hygiene-Verhaltensweisen“. Nur, wer diese vom Amt Neustadt herausgegebenen Regeln beachtet, darf rein ins neue Zernitzer Gemeindehaus.

Auch alle anderen Dorftreffs im Amtsgebiet sind nach der langen Coronapause seit dieser Woche wieder geöffnet. In Zernitz aber, wo sie ihr neues Ortszentrum vor der Coronakrise gerade erst fertig gebaut hatten und es seither noch gar nicht richtig nutzen durften, freuen sie sich jetzt besonders.

110 Jahre Feuerwehr , 70 Jahre Sportverein, 60 Jahre Volkssolidarität

„Zwei Termine habe ich auch schon fürs nächste Jahr im Kalender eingetragen“, erzählt Verena Hengstmann. Sie ist seitens der Gemeinde für die Häuser in Zernitz und Lohm zuständig. Wer Feiern und dazu die jeweiligen Räume mieten möchte, wendet sich an sie.

So handele es sich bei dem einen Termin um eine Privatfeier. Der andere ist etwas umfangreicher: „Rund um Himmelfahrt und Pfingsten feiern wir hier 110 Jahre Feuerwehr, 70 Jahre Sportverein und 60 Jahre Volkssolidarität“, erklärt Bürgermeisterin Sigrid Schumacher. Damit sei das neue Ortszentrum, das die Dorfkita und das Feuerwehrgebäude nun mit umfasst, dann auch wirklich eingeweiht.

Raum per Schiebetür aufs Doppelte erweiterbar

Zum Feiern Platz haben wie auch in Lohm insgesamt 80 Personen – den Dienstraum der vom Amt verwalteten Feuerwehr und den neuen Gemeinderaum zusammengefasst. Beide sind mittels Schiebetür voneinander trennbar. Angesichts der Abstandsregeln aber dürfen zunächst ohnehin nur etwa die Hälfte der Menschen dort hinein.

Im Zernitzer Dorfgemeinschaftshaus und auch in den anderen Einrichtungen im Amtsgebiet von Neustadt gelten jetzt strikte Regeln. Quelle: Matthias Anke

Mit den in großer Runde geplanten Seniorengeburtstagen oder der Weihnachtsfeier wird es absehbar wohl also nichts. 70 Leute kamen dazu erfahrungsgemäß zusammen, sagt Sigrid Schumacher.

Inventar in Zernitz nach und nach vollständig

Wie sie am Rande informierte, soll in Zernitz demnächst mit dem Kreissportbund und weiteren Akteuren in nur kleiner Runde dem Dorfkindergarten die schon länger in Aussicht gestellte Urkunde „Bewegungskita“ überreicht werden.

Bis dahin wird im Gemeindehaus nebenan auch das gesamte Inventar vollständig sein. Kamen kürzlich Gläser und Besteck, fehlte jetzt nur noch das Geschirr. Wer den Raum mietet, bekommt quasi eine Vollausstattung mit dazu.

Einheimische haben finanziellen Vorteil, Feuerwehrleute erst recht

Die entsprechende Gebührensatzung hatten die Gemeindevertreter erst frisch beschlossen. Demnach beläuft sich das „Benutzungsentgelt“ für Feierlichkeiten von Vereinen oder ähnlichen Gruppen auf 30 Euro pro Tag. Auswärtige Mieter zahlen 50 Euro.

Wer als Privatperson in Lohm oder Zernitz den Raum für sich haben möchte, zahlt in den Monaten Oktober bis März 80 Euro und in den übrigen Monaten 60 Euro – so er in der Gemeinde lebt. Auswärtige müssen 40 Euro mehr berappen.

In Zernitz steht die Tür nun wieder offen. Quelle: Matthias Anke

Einen Vorteil hat, wer in der örtlichen Wehr mindestens den Dienstgrad Feuerwehrmann oder -frau besitzt. Denn diese zahlen lediglich 30 Euro. Damit setzt die Gemeinde ein Zeichen der Anerkennung für die Arbeit in der Feuerwehr.

Die nächste Gemeindevertretersitzung folgt dort am Dienstag, 11. August – in noch etwas kahlen Räumen, findet die Bürgermeisterin. Gesucht seien jetzt Gestaltungsideen für die Wände. Womöglich eignen sich Fotos. Aber auch andere Vorschläge seien willkommen.

Verena Hengstmann ist für Anfragen unter 033973/8 08 04 oder 0151/21 58 63 43 erreichbar.

Von Matthias Anke