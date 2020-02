So scheiterte jetzt ein riesiges Solarparkprojekt bei Stüdenitz

Schönermark

Der Flächennutzungsplan sollte geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Beides wäre die Grundlage für einen 100 Hektar großen Solarpark bei Stüdenitz vor allem entlang der Bahnlinie geworden. Doch unter den Gemeindevertretern von Stüdenitz-Schönermark fand sich bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend im Schönermarker Dorfgemeinschaftshaus bei vier Ja- zu vier Nein-Stimmen keine Mehrheit.

Dabei sah in der vorhergehenden Diskussion alles danach aus, dass sich sämtliche Gemeindevertreter von den Vorzügen dieses Projektes überzeugen lassen würden.

90 bis 100 Prozent der Gewerbesteuer standen schon in Aussicht

Die Vorhabenträger der Firma Wenger-Rosenau aus Nietwerder bei Neuruppin samt Bauleitplaner waren schließlich als Gäste gekommen und stellten das Projekt vor. Demnach sei es üblich, 70 Prozent der Gewerbesteuern aus dieser Anlage der Gemeinde zugute kommen zu lassen. „90 Prozent sind neuerdings auch möglich. Wir würden das favorisieren“, so Planerin Eileen Lange.

Gemeindevertreter Tino Seeger forderte aber, die Gewerbesteuer komplett zu bekommen. Und auch dies, so klang es, würde sich schon irgendwie machen lassen.

Solarparkprojekt lockte mit Ausgleichsmaßnahmen und Sponsoring

Ebenso würde man sich überein kommen über umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen. Die seien „in einem erheblichem Ausmaß“ möglich, erklärte Bauleitplaner Stefan Bolck. Dazu sei „ein Ideenworkshop mit den Bürgern“ angedacht, sagte Eileen Lange. Sie verwies auch auf „Möglichkeiten von Sponsoring, wie Sie das von ihrem Windpark sicher schon kennen“. Nickende Zustimmung unter den Gemeindevertretern.

Neustadts Amtsdirektor Dieter Fuchs zeigte sich ebenso angetan von dem Projekt. Laut ihm würde zudem bald auch über eine weitere Anlage in Schönermark informiert werden. „Diese beachtliche Anlage in Stüdenitz also, dazu noch der Windpark dort. Dann wäre die Gemeinde der Energieproduzent weit und breit überhaupt.“

Gemeindevertreter beschweren sich über zu kurzfristiges Treffen

Und doch ist das Stüdenitz-Projekt nun vom Tisch: Die vierköpfige Fraktion „Gemeinsam für Stüdenitz-Schönermark“ mit Tino Seeger, Stefanie Brumme, Renate Relau und Guido Keiler, die bei sämtlichen Anliegen überstimmt werden kann von der Fünfergruppe „Bürger für Stüdenitz“, beantragte, das Thema laut Steffi Brumme „aufgrund fehlender Infos zu vertagen“. Sie hätten von Bürgermeister Erwin Jahnke per Zettel im Briefkasten erst am 25. Januar erfahren, dass es am 29. Januar ein nichtöffentliches Treffen dazu gibt.

Dabei hätte laut Tino Seeger „schon viel früher wenigstens gesagt werden können, dass da etwas in Planung ist“. Laut den Projektbeteiligten seinen schließlich sämtliche Einwilligungen der Grundstückseigentümer längst eingeholt.

Bürgermeister Jahnke selbst Eigentümer in dem Areal

„Und dann stellt sich auch noch heraus, dass da unser Bürgermeister wieder die Finger mit im Spiel hat“, sagte Seeger mit Blick auf Erwin Jahnke. Als Eigentümer in der Sache befangen, nahm Jahnke an Diskussion und Abstimmung nicht teil.

Wenngleich laut Amtsdirektor Fuchs das Prozedere bei ähnlichen, obwohl kleineren Solarparkplanungen in Breddin, Zernitz und Dreetz kein anderes ist und beide Pläne ohnehin erst noch am Ende zu beschließen sind und auch der städtebauliche Vertrag eine gesonderte Rolle spielen würde, plädierte die Fraktion „Gemeinsam für Stüdenitz-Schönermark“ für die Vertagung. Seeger: „Wir möchten das einfach sacken lassen können.“

Solarpark-Thema nicht vertagt, Beschlüsse nicht zustande gekommen

Bei vier Ja- zu vier Nein-Stimmen gab es dafür keine Mehrheit. In der Folge gab es aber auch keine Mehrheit für die Planaufstellungen: Wieder ging es vier zu vier aus – Jahnke durfte ja nicht mit entscheiden.

Am Ende sorgte Vize-Bürgermeister Heiko Rahn als Versammlungsleiter noch für Verwirrung, sagte er doch abschließend: „Das wird dann also nächstes Mal wieder vorgelegt.“ Nein: Das Thema zu vertagen, war doch gerade erst zuvor abgelehnt worden – von ihm und seinen Leuten Thomas Tscharntke, Reno Schmidt und Andreas Borck.

Von Matthias Anke