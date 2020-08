So sehnsüchtig warten sie in Breddin auf ihre erste Singeprobe nach der Coronapause

Breddin

Sie mussten sich das Singen schnöde verbieten lassen. Die Männer vom Feuerwehrchor Breddin zählen damit zu den Corona-Geschädigten. Die Übungsabende im Depot hinter der Kirche liegen mittlerweile Monate zurück. An den bisher letzten Auftritt kann sich kaum noch einer erinnern.

Aber mit der kulturellen Schonkost soll demnächst Schluss sein. „Ich meine, Anfang September können wir wieder loslegen, natürlich mit der gebotenen Vorsicht“, sagt Annette Feltner. Die frühere Lehrerin für Deutsch und Musik – und zwar an Schulen in Neuruppin, Oranienburg und zuletzt bis zur Rente in der Löwenzahn-Grundschule ihres Heimatdorfes Breddin – gibt den Ton an. Selber Mitglied in der Wehr, ist sie zwar passiv bei möglichen Alarmierungen, brennt dafür aber selber lichterloh, wenn es um die Musik geht.

Anzeige

Repertoire aus 15 Feuerwehrliedern

Momentan ist ihr Chor leider tonlos. Die 68-Jährige sorgt sich nun darum, dass die lange Sangespause dem schönen Hobby auf Dauer geschadet hat. Immerhin soll das Repertoire, das aus 15 teils mühsam recherchierten Feuerwehrliedern und einem ganzen Block an Volksweisen besteht, ja nicht in Vergessenheit geraten.

Weitere MAZ+ Artikel

Etliche der Titel hat Annette Feltner neu arrangiert. Das gefiel Sängern und Publikum gleichermaßen. Der Applaus bei den Auftritten, von der Chorleiterin stets auf dem Akkordeon begleitet, soll nun bald neu geerntet werden.

Alles begann als Überraschung bei einem 50. Geburtstag

Eigentlich war der Gesang der Männer in Feuerwehruniform als Eintagsfliege gestartet: Für die Gratulation zum 50. Geburtstag ihres Kameraden Uwe Zetzsche im April 1999 hatten sich seine Mitstreiter eine musikalische Einlage ausgedacht.

Das Ständchen hallte aber lange nach und entfachte Lust auf Mehr. „Wir machen weiter“, so die einhellige Meinung.

Folglich traf sich die Gruppe regelmäßig und zwar „immer, wenn die gelbe Awu-Tonne zum Abholen rausgestellt werden musste, also in aller Regel zweimal im Monat“, erklärt Breddins Bürgermeister Reinhard Neumann die skurrile Gedankenstütze.

Die Chorfrauen sollen nicht länger in der Minderheit sein

Neumann singt seit gut einem Jahr im Chor mit und ist selbst ein bisschen überrascht vom Spaß, den das bringt. Den verspürten Männer wie Rüdiger Knakrügge, Werner Suckviel oder das Quartett aus dem nahen Damelack, das bei keiner Probe fehlt, schon viel früher.

Die weiteste Reise führte die Breddiner zu einem Chortreffen nach Bad Kleinen bei Rostock. Quelle: Privat

„Gesucht wird ...“ - Aushang in einem Schaufenster. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Wir haben gute Sänger, könnten aber zum Neustart dennoch Verstärkung gebrauchen“, sagt Chorleiterin Annette Feltner. Sie sieht viel Potenzial in den etlichen jungen Familien, die mittlerweile in dem Dorf heimisch geworden sind.

Es ist eine Einladung, die gleichermaßen auch an Frauen geht. Claudia Rehfeldt ist bisher die einzige weibliche Verstärkung der Chorleiterin unter den Männern, die endlich gerne wieder gemeinsam singen würden.

Proben demnächst in der Grundschule Der Feuerwehrchor Breddin will Brauchtum und Kameradschaft pflegen. Auftritte für Mitglieder der Wehr bei Jubiläen oder ähnlichen Anlässen stehen im Mittelpunkt. Es gab sie aber auch schon bei Festen im Kreis Ostprignitz-Ruppin und sogar schon bei einem Chortreffen im mecklenburgischen Bad Kleinen. Um den Neubeginn nach langer Pause möglich zu machen, wollen die Sänger zum Proben aus dem Gerätehaus in die Löwenzahn-Grundschule des Ortes umziehen. Hier lassen sich die Abstandsregelungen leichter einhalten. Interessenten, die sich dem Chor anschließen möchten, können sich melden bei Annette Feltner unter 033972/40132, Rüdiger Knakrügge (0172/3158888 oder Claudia Rehfeldt (0173/6224062).

Von Wolfgang Hörmann