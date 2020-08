Der Film „Der Wind ist in Eile. Klima und Co.“ ist der Titel des Tanzfilms, der am 5. September im Kyritzer Klostergarten gezeigt wird. Er entstand beim Tanzcamp in Vehlgast.

