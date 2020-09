Roddahn

Das Gebäude der Roddahner Kita könnte demnächst eventuell den Besitzer wechseln. In der Stadt Neustadt, die Eigentümerin des Hauses ist, berät man jetzt über einen Erbbaupachtvertrag mit dem Verein „Tausendweg“, der in Roddahn seit 1997 eine Schule und eben auch die Kita betreibt.

Ein Anlass dafür ist der Umstand, dass der bestehende Mietvertrag zwischen Stadt und Verein im kommenden Jahr endet. Die Kita, in der gut 50 Kinder betreut werden, soll aber natürlich weiter bestehen – und das unter möglichst günstigen Bedingungen.

Roddahner investierten auf eigene Rechnung

Der Trägerverein investierte in den vergangenen Jahren bereits einiges Geld, um das Gebäude zu erhalten und zu modernisieren. Er baute beispielsweise das Obergeschoss in einem Nebengebäude aus, errichtete einen Wintergarten und modernisierte die Sanitäranlagen, ohne es der Kommune in Rechnung zu stellen.

Dabei wäre so etwas im Grunde Sache der Stadt gewesen – nicht nur als Eigentümerin, sondern auch gemäß dem Kita-Gesetz. Das schreibt nämlich vor, dass die Kosten für die Kinderbetreuung zum weit überwiegenden Teil aus öffentlichen Mitteln zu begleichen sind.

Neustadt bliebe für Finanzierung verantwortlich

Zu den Leistungen der Kommune gehören demnach angemessene räumliche Voraussetzungen für den Kita-Betrieb inklusive Heizung, Strom, Instandhaltung, Versicherungen und so weiter. Deshalb stellte sie das Haus in Roddahn dem Trägerverein bisher auch kostenfrei zur Verfügung.

Daran würde sich mit einem Erbbaupachtvertrag prinzipiell nichts ändern. Zwar wäre der Verein dann faktisch Besitzer des Hauses, aber sowohl den Pachtzins als auch alle darüber hinausgehenden, für die Kinderbetreuung notwendigen Ausgaben könnte er weiterhin der Stadt in Rechnung stellen.

Stadt müsste eine Richtlinie formulieren

Grundlage wäre eine „Richtlinie über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Kindertagesstätten in Freier Trägerschaft der Stadt Neustadt (Dosse)“, die die Stadtverordneten verabschieden müssten.

Die Amtsverwaltung in Neustadt hält diese Lösung für günstiger als die aktuelle mit dem Mietvertrag. „Als Verwaltung kann man das nur empfehlen“, schätzt die Amtsleiterin Kathrin Lorenz ein. „Die Stadt als Eigentümerin müsste sich sonst Gedanken machen, wie sie die Einrichtung selbst saniert.“

Das sei nach fast 25 Jahren an der Zeit, müsste aber selbstverständlich in enger Abstimmung mit dem Kita-Träger geschehen. Wenn der jedoch selbst Eigentümer wäre, lägen Vorbereitung und Realisierung von Investitionen sozusagen in einer Hand. Das könnte einigen Aufwand sparen.

Verein zeigt sich aufgeschlossen

Der Verein „Tausendweg“ zeigt sich laut Verwaltung diesem Vorgehen gegenüber durchaus aufgeschlossen. Auch der Sozialausschuss der Neustädter Stadtverordneten empfahl in dieser Woche, eine entsprechende Kita-Finanzierungsrichtlinie zu erarbeiten.

Im Falle von Roddahn geht es dabei um jährliche Miet- und Betriebskosten in Höhe von 112 200 Euro, die die Kommune für die Kinderbetreuung bereitstellen würde. Den vom Verein zu zahlenden Erbbaupachtzins von 6680 Euro würde sie natürlich einbehalten. Der Rest stünde dem Verein für die laufenden Kosten der Kita und eventuelle Investitionen zur Verfügung.

Die Stadt ihrerseits nimmt aktuell rund 47 700 Euro von anderen Kommunen ein, weil deren Kinder in Roddahn und damit auf Neustädter Gebiet betreut werden. In der Summe müsste Neustadt jährlich also knapp 58 000 Euro für die derzeit 52 Kita-Kinder in Roddahn zuschießen – etwa 1112 Euro pro Kind.

Kommunale Kitas erfordern ähnlichen Aufwand

Das entspricht ungefähr dem, was die Stadt auch für ihre eigenen Kindereinrichtungen in den Stadtteilen Spiegelberg und Köritz aufwendet. Die Kita Spiegelberg erforderte im vergangenen Jahr einen Zuschuss von 99 000 Euro für 92 Kinder – also 1076 Euro pro Kind. In Köritz waren es 113 000 Euro bei 91 Kindern – also 1242 Euro pro Kind.

In Spiegelberg werden übrigens nur 32 Kinder aus „Fremdgemeinden“ betreut, in Köritz 42. In Roddahn ist dieser Anteil deutlich höher und beträgt gut 80 Prozent.

So oder so geht aus den Zahlen hervor, dass die Roddahner Kita in freier Trägerschaft Neustadt auch nach der Übertragung des Gebäudes zumindest nicht teurer zu stehen käme als die selbst bereitgestellten Kitaplätze. Das letzte Wort bei der Entscheidung hat die Stadtverordnetenversammlung, die am 21. September wieder tagt. Zuvor befasst sich noch der Hauptausschuss am kommenden Montag mit der Angelegenheit.

Von Alexander Beckmann