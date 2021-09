Neustadt

Die Zukunft der Sonnenenergie beschäftigt weiterhin die Neustädter Lokalpolitik. Gleich zwei Tagesordnungspunkte der Stadtverordnetensitzung am Montag, dem 20. September, haben das zum Thema.

Zum einen liegt ein Antrag der Linken vor zu prüfen, ob sich städtische Parkplätze nicht komplett mit Photovoltaikanlagen überdachen ließen. „Mir ist aufgefallen, dass wir immer mehr Flächen draußen versiegeln“, sagt der Initiator André Stimm von der Links-Fraktion.

Er schätzt die Größe der Parkplätze ohne Beschattung in der Stadt aufmehr als 5000 Quadratmeter. Vorrangig geht es um die vielen Stellplätze für Pendler rund um den Bahnhof: „Diese Fläche würde sich hervorragend für die Erzeugung erneuerbarer Energien eignen.“

Linke in Neustadt hoffen auf mehrere Vorteile

Dazu müssten keine bislang anderweitig genutzten Areale wie beispielsweise Agrarflächen überbaut werden. Außerdem: „Für Flächen im Innenbereich gäbe es dann auch mehr EEG-Umlage.“ Das könnte die Investition eventuell rentabel machen. „Positiver Nebeneffekt wäre eine Beschattung der Parkflächen.“

Ob die Stadt selbst zum Investor wird oder ihre Flächen Dritten zur Pacht anbietet, das sei selbstverständlich ebenso zu prüfen wie die grundsätzliche technische Machbarkeit.

Der Vorschlag fügt sich in die seit Monaten in Neustadt laufende Diskussion um den Umgang mit künftigen Solarpark-Vorhaben ein. Am Montag werden sich die Stadtverordneten mit dem Entwurf einer Kriterienliste befassen, der seit März bereits mehrfach auf der Tagesordnung vor allem des Stadtentwicklungsausschusses stand.

Neustadt will Solar-Vorhaben regulieren

Ziel des Papiers ist es, einheitliche Maßstäbe für die Bewertung von Investitionsvorhaben im Bereich Freiflächen-Photovoltaik zu liefern. Denn die für solche Projekte nötigen Bebauungspläne gibt es nur mit Zustimmung der Stadtverordneten. Bei denen stehen die Punkte „Sichtbarkeit / Landschaftsbild“ ganz oben auf der Prioritätenliste.

Daraus folgende Forderungen sind beispielsweise 100 Meter Mindestabstand zu Alleen, Parks und Radwegen. Zudem sollen die Anlagen von Wohnhäusern aus möglichst nicht sichtbar sein. Gleich darauf folgt die Forderung, Solarpark nur auf Äckern mit Bodenwertzahlen unter 25 zuzulassen.

Zweifel am Sinn der Kriterienliste

Christoph Benn war als sachkundiger Einwohner im Stadtentwicklungsausschuss selbst bei der Formulierung der Kriterienliste dabei. Das Ergebnis kritisiert er in einem offenen Brief an die Stadtverordneten aber als „Moratorium für Freiflächenphotovoltaikanlagen“. Die als Kriterien formulierten Regeln machten solche Vorhaben künftig faktisch unmöglich. Neustadt würde sich damit wichtige Entwicklungs- und Einnahmepotenziale verschließen.

Ob bei der Sitzung am Montag, dem 20. September, ab 19 Uhr im „Parkhotel“ darüber eine Entscheidung fällt, ist offen. Den Stadtverordneten liegt für diesen Abend noch eine lange Liste weiterer Themen vor.

Nachtragshaushalt, Brücken und Straßenbau

Da ist beispielsweise der Nachtragshaushalt. Er soll den rechtlichen Rahmen für zusätzliche Ausgaben im Freibad, beim Brückenbau und bei der Erschließung des Wohngebietes Wildeshauser Straße schaffen. Zum Teil stehen dem auch zusätzliche Einnahmen gegenüber.

Des weiteren geht es um die Neuwahl des Bürgermeisters, um die Reparatur der Brücke am Hauptgestüt, den Abriss der Schinder-Brücke, den Ausbau der Schulstraße sowie der Straßen Am Koppelberg und Kelbersche Siedlung und um die von der Linken beantragte Prüfung der Straßenreinigungssatzung.

Die Sitzung ist öffentlich. Es gibt Fragestunden für Einwohner der Stadt.

Von Alexander Beckmann