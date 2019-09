Neustadt

Im Saal von „Olafs Werkstatt“ in Neustadt ging es am Montagabend hoch her – obwohl oder wahrscheinlich gerade weil die für diesen Abend angesetzte Sitzung der Stadtverordneten nach wenigen Minuten beendet war.

Bürgermeister Karl Tedsen eröffnete die Versammlung und stellte fest, dass nur acht von 17 Stimmberec...