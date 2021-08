Statt Schulfrei-Festival in Damelack bei Breddin nun ein September-Fest

Breddin

Das Schulfrei-Festival im Breddiner Ortsteil Damelack ist aufgrund der Corona-Situation auch für dieses Jahr abgesagt. „Schweren Herzens“ mussten sich die Veranstalterinnen und Veranstalter dazu entscheiden, teilt Tabea Kratzenstein für das Organisationsteam mit.

Es gebe schlichtweg noch zu viele Corona-Auflagen, die zu erfüllen wären. Nicht nur ein großer Planungsaufwand wäre damit verbunden. Auch das Festival-Erlebnis werde „qualitativ immens eingeschränkt”, so Tabea Kratzenstein.

Voriges Jahr ein Film als minimaler Schulfrei-Festivalersatz

„Aber wir möchten eine kleine Ersatzveranstaltung am 11. September veranstalten“, sagt sie. Dieses „September-Fest“ sei vor allem für kulturhungrige Menschen aus der Region besonders attraktiv und gelte als ein „Plan-B“. Somit müsse die Festivalwiese in Damelack nicht schon das zweite Jahr in Folge leer bleiben.

Gänzlich leer war sie voriges Jahr indes nicht: Ein Teil des Orga-Teams zeltete dort und nahm einige Szenen auf. Es wurde ein Film vorbereitet, der auf der Internetseite www.schulfrei-festival.de zu sehen sein sollte. Ein Film aus Einlagen von Künstlern, die ohne die Corona-Situation dort aufgetreten wären.

Mit Musik und gutem Essen

Laut Saskia Lehmann als Mitorganisatorin des Schulfrei-Festivals geht es jetzt um eine Tagesveranstaltung, die für den Sonnabend, 11. September, vorgesehen ist. Eine kleine Alternative, statt ganz auf den Festival-Spaß verzichten zu müssen, und ebenso wieder unterstützt durch Kulturgelder des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.

Anders als das Schulfrei-Festival werde auf dem September-Fest aber nicht das Thema Bildung im Vordergrund stehen, sondern „gute Musik, die Vernetzung von regionalen Projekten und gemeinsame Festivalfreude“. Abgerundet werden soll das Festival-Erlebnis durch Workshops, eine Cocktailbar und Essensstände. „Mit unserem leckeren vegetarischen Essensangebot, klangvoller Musik und spektakulären Performances möchten wir alle Sinne ansprechen und unsere Gäste für einen Tag verzaubern”, verrät Daniel Müller, der seit 2016 Teil des Teams ist.

Am Abend legt ein DJ auf in Damelack

Das Ensemble „Transsylvanians“ will das Publikum mit einer Mischung aus Rock, Jazz, ungarischer Volksmusik und guter Laune begeistern. Und das Duo „Madanii und Llucid“ bewege sich „irgendwo zwischen mystisch und urban, Pop und Underground, Sexclub und Vernissage, dramatisch und ausgelassen“, heißt es. Am Abend legt DJ Lukas auf.

Der Ticketvorverkauf läuft via www.schulfrei-festival.de noch bis zum 21. August. An der Abendkasse gibt es Karten nur, solange der Vorrat reicht.

Von Matthias Anke