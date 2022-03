Stüdenitz

Der Förderverein Kirche Stüdenitz hat für das Jahr 2022 wieder den „Eva-Hoffmann-Aleith-Preis für junge Literatur“ ausgeschrieben. Alle zwei Jahre, in diesem Jahr das achte Mal, wird der Preis ausgelobt. Damit sollen junge Menschen ermutigt werden, ihre literarischen Begabungen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Mit dem Wettbewerb hält die Kirchengemeinde das Andenken an eine bedeutende Persönlichkeit wach. Es ist die Pfarrerin und Buchautorin Eva Hoffmann-Aleith, die einst in Stüdenitz lebte und wirkte.

„Abstand und Neuanfang“ lautet das Thema in Stüdenitz

Eine Arbeitsgruppe wählt für diesen literarischen Wettbewerb das jeweilige Thema aus. In diesem Jahr lautet es „Abstand und Neuanfang“. Noch bis zum 25. März können unter diesem Aspekt selbstverfasste, bisher unveröffentlichte Arbeiten, in den literarischen Formen Epik, Lyrik, Drama sowie Liedtexte eingereicht werden.

Die Ausschreibung erfolgt für Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren mit Wohnsitz beziehungsweise Schulort im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Die Flyer mit den konkreten Bedingungen der Ausschreibung liegen schon seit einiger Zeit unter anderen in Schulen, Bibliotheken und in der Kyritzer Buchhandlung Steffen aus.

Wie MAZ von Joachim Strenge, Vorsitzender des Fördervereins „Kirche Stüdenitz“, erfuhr, sind mittlerweile bereits rund 40 literarische Beiträge eingegangen.

Schulen in Kyritz und Neustadt unterstützen das Projekt

Das Projekt wird unterstützt vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz, der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt, der Carl-Diercke-Schule Kyritz, dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin, der Gemeinde Stüdenitz-Schönermark und der evangelischen Kirchengemeinde Stüdenitz. Eine unabhängige Jury wird die Preisträger auswählen, die dann in einer öffentlichen Festveranstaltung geehrt werden. Sie findet am 23. Juni um 18 Uhr in der Stüdenitzer Kirche statt.

Während der Festveranstaltung werden die ersten Preisträger ihre Texte vortragen. Die unterstützenden Schulen gestalten den kulturellen Teil der Festveranstaltung.

Preisvergabe als kultureller Höhepunkt

Alle bisherigen Preisvergaben des Eva-Hoffmann-Aleith-Wettbewerbs waren besondere kulturelle Höhepunkte, die auf große Resonanz stießen. Deshalb war es sehr bedauerlich, dass die Festveranstaltung für die siebte Preisvergabe, geplant am 18. Juni 2020, coronabedingt ausfallen musste.

Damals hatte die Arbeitsgruppe das Thema „Rettung in Sicht? Was uns Natur bedeutet“ ausgewählt. Leider war auch die Teilnahme seinerzeit, den Umständen geschuldet, nicht sehr hoch.

Einsendeschluss ist der 25. März Die literarischen Arbeitensind unter Angabe der vollständigen Wohnanschrift und das Alter der Verfasserin oder des Verfassers nur als Pdf oder Word-Datei an folgende Adresse zu senden: foerder-kirche-stuedenitz@web.de Die Textedürfen den Umfang von zwei DIN A4-Seiten bei einer Schriftgröße von 12 nicht überschreiten. Einsendeschluss ist der 25. März 2022.

Nun also in diesem Jahr ein Neustart. Da passt das Thema „Abstand und Neuanfang“ doch sehr gut. Wie es die schreibende Jugend auslotet und interpretiert, darauf kann man wieder gespannt sein.

Das Spektrum ist breit: Ein neuer Anfang nach Corona, ein neuer Lebensabschnitt nach dem Schulabschluss, nach einer Krankheit, in einer anderen Stadt, mit neuen Freunden? Wann ist Abstand notwendig, wann zieht man Grenzen? Bei vergangenen Wettbewerben überraschten Fantasie und Ausdruckskraft der jungen Literaten.

Von Renate Zunke