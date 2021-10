Stüdenitz singt wieder – der Volkschor hat seine Proben aufgenommen

Stüdenitz

Es wird wieder gesungen in Stüdenitz. Der Volkschor Stüdenitz, gegründet im Jahr 1870, hat die Proben nach langer Pause wieder aufgenommen. Jeden Mittwoch treffen sich die Sängerinnen und Sänger nun um 19 Uhr in der Gastwirtschaft Jahnke zum gemeinsamen Singen.

Die Chormitglieder haben sich die Worte von Susanne Michels, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Pritzwalk, zum Motto gemacht. Sie hat gesagt: „Singen macht froh, vertreibt unliebsame Gedanken, man sagt sogar Singen macht gesund, denn wer singt atmet tiefer, mehr Sauerstoff kommt ins Blut, die Durchblutung wird angeregt, Abwehrkräfte werden gestartet.“ Singen fördere den Abbau von Stresshormonen und sorge dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Das wünschen sich die Chormitglieder für sich und ihre Mitstreiter.

Stüdenitzer müssen sich nach der Pause finden

„Wir wollen jetzt fröhlich beginnen, ohne zu wissen, was kommt“, sagt Chorleiterin Christiane Möbius. Denn ob es in absehbarer Zeit öffentliche Auftritte geben wird, das kann sie derzeit noch gar nicht sagen. „Wir müssen uns erst einmal finden nach der langen Pause“, sagt sie. Seit März 2020 stand das Chorleben wegen Corona praktisch still. Proben und Konzerte durften nicht stattfinden. Und so begannen die Treffen jetzt zunächst mit der Beratung darüber, ob und wie es mit der Chorarbeit in Zukunft weiter gehen könnte. „Viele von uns dachten auch, dass sie gar nicht mehr singen können nach so langer Zeit“, so die Chorleiterin. Deshalb hat sie erst einmal ein paar Stimmübungen gemacht. Nun geht es jeden Mittwoch ein Stück weiter.

151 Jahre Volkschor Stüdenitz

Der Volkschor Stüdenitz wurde vor 151 Jahren gegründet. „Es ist uns ein großes Bedürfnis, diese lange Tradition zu erhalten und immer wieder neu zu beleben“, sagt Christiane Möbius. „Wir sind ein gemischter Chor, in dem Frauen und Männer gemeinsam singen“, fügt sie an. Derzeit gehören sechs Männer und acht Frauen zum Ensemble.

Sie hoffen, dass sich in der nächsten Zeit ein paar neue Mitstreiter, die Spaß am gemeinsamen Singen haben, dazu gesellen. Die Chormitglieder denken da zum Beispiel an die neuen Stüdenitzer, die noch gar nichts vom Chor wissen und ihn kennenlernen wollen. „Neue Sängerinnen und Sänger sind uns herzlich willkommen und werden gern in unsere Gemeinschaft aufgenommen“, sagt die Chorleiterin stellvertretend für alle Sangesfreunde.

Jubiläum des Volkschors Stüdenitz wurde wegen Corona angesagt

Wegen der Coronapandemie mussten sie ihre Jubiläumsfeierlichkeiten im vergangenen Jahr absagen. 150 Jahre Chorleben in Stüdenitz – das sollte natürlich gebührend gefeiert werden. Alles war vorbereitet. Es sollte ein großes Programm geben mit befreundeten Chören. Ob es jetzt eine Nachfeier gibt, können die Chormitglieder noch nicht sagen. Sie wollen erst einmal proben uns sich zusammen finden. Angedacht ist aber, ab der nächsten Woche schon mal ein paar Weihnachtspartituren zu üben.

Das letzte Konzert des Chores liegt schon eine Weile zurück. Es war das Adventskonzert im Dezember in der Kirche von Stüdenitz. Geboten wurde damals ein vielfältiges musikalisches Programm. Der Volkschor Stüdenitz sang damals gemeinsam mit dem Lindenberger Chor aus der Prignitz. Solisten waren dabei und die Jäglitz-Hörner.

Von Sandra Bels