Ein Traktorfahrer kam am Dienstagabend mit seinem Trecker in einer Linkskurve der Schönermarker Dorfstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf eine Mauer. Seine am Traktor montierte Pflanzenschutzspritze wurde beschädigt und ein Teil der Mauer stürzte ein.

Der 39-jährige Fahrer beseitigte anschließend mit einem Radlader die Trümmer der Mauer und entfernte sich vom Unfallort, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Beamte nahmen eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

