Trockenheit führt zum Löschwasserproblem

Lohm

Ob zur Putenmastanlage nach Roddahn, auf einen Acker nahe Breddin oder nach Helenenhof: Zu insgesamt 22 Einsätzen sind die Mitglieder der Feuerwehr Zernitz-Lohm 2019 gerufen.

Dies geht aus dem Jahresbericht hervor, den Ortswehrführer Tino Sachs am Freitagabend bei der Jahresdienstversammlung vorstellte. Bei den Einsätzen mussten in acht Fällen Brände gelöscht werden, aber auch technische Hilfe wie Türnotöffnungen und das Beseitigen von herabgefallenen Ästen war nötig. Ein Brandschützer verletzte sich während eines Einsatzes so schwer, dass er für rund vier Monate ausfiel. Inzwischen sei er aber wieder wohlauf.

Stabile Mitgliederzahl

69 Mitglieder zählte die Feuerwehr im vergangenen Jahr, wovon 26 Mitglieder im aktiven Dienst tätig waren und die Einsatzbereitschaft sicherstellten. Zufrieden ist Tino Sachs mit dem Engagement der Mitglieder vor allem hinsichtlich der geforderten Ausbildungsstunden. 23 von 26 Brandschützern seien den vorgegebenen 40 Stunden nachgekommen. Lediglich drei Mitglieder haben entschuldigt gefehlt.

Tino Sachs (r.) und Susann Heller stellen den Jahresbericht vor. Quelle: Anja Schael

Weniger zufrieden zeigte sich die Wehrleitung hingegen mit dem Zustand des Zernitzer Gerätehauses. So müssten dort zu den aktuell laufenden Baumaßnahmen dringend weitere Sanierungs- und Renovierungsarbeiten erfolgen, hieß es. Aber auch die vor Kurzem stattgefundenen Baumaßnahmen würden Mängel aufweisen.

Parkplatzbelag saugt Regenwasser auf

So entspreche der neue Parkplatz nicht den unfalltechnischen Anforderungen. „Der Belag saugt Regenwasser auf wie ein Schwamm und wird dann rutschig“, erklärte Tino Sachs.

Laut Bürgermeisterin Sigrid Schumacher, die über den Zustand sehr gut informiert ist, soll das Gerätehaus bis Anfang April komplett fertiggestellt sein und mit einer Einweihungsfeier übergeben werden. Fraglich ist jedoch, ob der Termin tatsächlich eingehalten werden kann. Bisher seien nicht einmal neue Tische in die Bauplanung mit eingeflossen. „Ich kann euch ja den Raum nicht übergeben, wenn ihr den wegen fehlender Tische und Stühle nicht nutzen könnt“, so die Bürgermeisterin.

Sigrid Schumacher sagt Unterstützung zu

Amtswehrführer Heino Arndt wies noch auf ein anderes gravierendes Problem hin: die ungenügende Wasserversorgung. Die Hitze und die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre machen sich zunehmend auch im Grundwasserspiegel bemerkbar. Regelmäßig stattfindende Messungen an den Wasserentnahmestellen belegen, dass nicht mehr überall ausreichend Grundwasser zur Verfügung steht. Es müssten also dringend neue Brunnen gebohrt werden.

Auch diesbezüglich sagte Sigrid Schumacher Unterstützung zu: „Ich werde mich weiter für die Rahmenbedingungen stark machen. Es muss ein Konzept für neue Brunnen erstellt werden.“ Gleichzeitig dankte sie allen Anwesenden: „Ich möchte, dass es so weitergeht und bin stolz auf euch.“

Erneut ein Besuch in der Kita geplant

Die hohe Einsatzbereitschaft ist auch in der Kinder- und Jugendabteilung belohnt worden. Nach intensiver Vorbereitung haben alle acht Kinder die Prüfung zur Kinderflamme bestanden, wie Susann Heller, stellvertretende Ortswehrführerin und Jugendwartin, mitteilte. Derzeit sind 19 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren in der Feuerwehr aktiv.

Neben vielen Ehrungen und Beförderungen gab es auch einen Ausblick für dieses Jahr. So soll unter anderem wieder der Besuch in der Zernitzer Kita stattfinden. Seit vielen Jahren gibt es im zweijährlichen Rhythmus eine Ausfahrt für die Kleinen mit dem Löschfahrzeug und einen anschließenden Erlebnisnachmittag. „Das ist bisher immer gut angekommen, hat viel Spaß gemacht und den ein oder anderen Nachwuchs hervorgebracht.“, wie Tino Sachs erklärte.

Für die Alters- und Ehrenabteilung, der im vergangenen Jahr 24 Mitglieder angehörten, soll es einen zusätzlichen Grillnachmittag geben.

Lesen Sie auch

Von Anja Schael