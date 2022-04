Neustadt

Elf Menschen in einer Zweiraumwohnung. Unvorstellbar. Und doch half die Neustädterin Olena Pyatova damit kürzlich den gerade erst aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflohenen Leuten. Eine Herzensangelegenheit für sie, die selbst aus der Ukraine stammt – wie ihr Name schon erahnen lässt.

Ihren Wohnraum brauchte sie nur kurze Zeit zur Verfügung zu stellen. Trotzdem sind seither sie und ihre ebenso russischsprechenden Kinder Sascha (28) und Jenny (17) für die Flüchtlingshilfe in der Region nahezu unabkömmlich geworden. Sie übersetzen, wann immer sie können. Sie sind den angekommenen Ukrainern wichtige erste Ansprechpartner.

Landtagsabgeordnete Katja Poschmann würdigt Engagement der Neustädterin

„In den Gesprächen mit Ihnen finden sie bestimmt immer auch ein kleines Stück Heimat“, sagt Katja Poschmann anerkennend. Die SPD-Landtagsabgeordnete überreichte der völlig überraschten und sichtlich berührten Olena Pyatova gerade einen Blumenstrauß als Dank. Es war der erste „Blumenstrauß des Monats“.

Mit dieser neuen Aktion will Poschmann fortan regelmäßig auf Menschen aufmerksam machen, die viel für die Gesellschaft leisten – wovon die Öffentlichkeit ansonsten aber kaum erfahren würde. „Es ist nicht selbstverständlich, was Sie hier leisten“, würdigt Katja Poschmann die Neustädterin.

Viele Verwandte und Freunde noch in der Ukraine

Olena Pytova lebt seit zwei Jahrzehnten in Deutschland. Damals kam sie mit ihrem in der Ukraine geborenen Sohn der Liebe wegen hierher, erzählt sie. Die 48-Jährige arbeitet beim ambulanten Pflegedienst Exip in Neustadt.

„Ich helfe gerne“, sagt die Frau – und weint. „Bruder, Vater, Onkel und viele, viel zu viele gute Bekannte sind noch dort“, erzählt sie mit Blick auf die Ukraine. Weitere Verwandte oder Freunde sind europaweit verteilt, befinden sich jetzt in Italien, Spanien oder Polen.

Kontakte der Neustädterin zu Freunden in Russland abgebrochen

„Wir waren sonst immer zwei bis drei Mal im Jahr in Kiew. Und jetzt?“ Auch viele Freunde in Russland hatten sie – bis vor Kurzem. Alle Kontakte brachen ab, berichtet Olena Pytova, die jetzt aber doch wieder ein bisschen Lächeln kann, als sie diesen großen, bunten Strauß vor sich hat.

„Wir haben hier heute jemanden sehr glücklich gemacht in dieser schweren Zeit“, sagt Neustadts Amtsdirektor Andreas Schumacher. Von ihm kam der Tipp für diesen ersten Blumenstrauß des Monats. Er und Katja Poschmann stehen schließlich in regelmäßigem Austausch. Denn ihr Wahlkreis, den sie dem langjährigen Linken-Abgeordneten Christian Görke 2019 wegschnappte, erstreckt sich von Rathenow und Premnitz über Rhinow eben bis hin nach Wusterhausen und Neustadt.

Mehr als 60 Geflüchtete aus der Ukraine im Amtsgebiet Neustadt

Schumacher und sein Team waren schon Anfang März zur polnisch-ukrainischen Grenze aufgebrochen, um Hilfsgüter hinzubringen. Auf dem Rückweg nahmen sie Flüchtlinge mit – die ersten in ganz OPR. Schumacher: „Unterwegs erreichte mich Lenas Sohn Sascha aus Neustadt, er bat um Hilfe wegen seiner Cousine. Die holten wir dann an der Grenze etwa zwei Fahrstunden weiter nördlich ab.“ Auch diese Mutter mit ihrem sieben Jahre alten Kind und einem elf Monate jungen Baby wurden damit in Sicherheit gebracht.

Mittlerweile sind es 64 Geflüchtete, die im Amt Neustadt untergekommen sind. Lena Pyatova kennt sie alle. Vor allem Frauen ist sie eine gute Ansprechpartnerin. Sie begleitet sie zu diversen Terminen.

Ihre Tochter Jenny sagt: „Sie ist ein wichtiges Verbindungsglied in unserer zugewachsenen Gemeinschaft in Neustadt. Sie bildet eine Brücke zwischen dem ukrainischen Leben und dem Deutschen.“

Von Matthias Anke