Vehlgast: Nach der Coronapause wird beim Verein „Flusskultur“ jetzt wieder in Präsenz getanzt

Vehlgast

„Wir alle wissen nicht was die nächste Zeit mit sich bringt“, das sagt Tanzlehrerin Juschka Weigel mit Blick auf die Entwicklung der Coronapandemie. Aber dennoch verspüre der Verein „Flusskultur“ aus Vehlgast, dem sie angehört, einen deutlichen Aktivismus. „Dieses Kreativ-Potenzial, das in so vielen von uns steckt kann nicht weg und auch nicht mehr länger warten“, so die Vereins-Projektleiterin. Deshalb starten die Mitglieder wieder mit Live-Unterricht.

Modern Dance in Vehlgast

Donnerstags gibt es von 16 bis 17 Uhr modernen Kindertanz. Fast zur gleichen Zeit, von 16.30 bis 18 Uhr sind die Jugendlichen (13 bis 16 Jahre) gefragt mit Modern Dance. Ebenso starten auch wieder intensive Tanz-Film-Projekte für Jugendliche, die von der Initiative „Chance-Tanz“ über das Programm „Kultur macht stark“ gefördert werden.

„Für Erwachsene haben wir auch etwas im Programm“, so Juschka Weigel. Donnerstags, freitags und sonntags finden regelmäßig Kurse in Qi Gong, Thai Chi und im Tanzen bei Bedarf auch als Wochenendworkshops. „Wir wollen wieder Gesangs-Workshops, Kino-Abende und Lesungen in Vehlgast veranstalten“, so die Künstlerin. Wer nicht vor Ort dabei sein kann oder möchte, ist dennoch willkommen, kann sich zur digitalen Teilnahme anmelden.

Mitglieder aus Vehlgast und Berlin

„Flusskultur“ ist ein junger, gemeinnütziger Kunstverein in Vehlgast. „Wir sind Künstler, haben langjährige Erfahrung in Kunstvermittlung und kultureller Bildung“, sagt Juschka Weigel. Einige Mitglieder leben in der Region, andere in Berlin. „Aber wir sind alle aktiv und gut vernetzt“, so die Tanzlehrerin.

Gemeinsam wollen die Künstler wollen die wichtigste Ressource der ländlichen Region, die Jugendlichen und Kinder und natürlich die Erwachsenen in die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft vor Ort mit einbinden. Die grundsätzliche Idee ist dabei, überraschende Projektangebote und Workshops anzubieten, die es so noch nicht gibt.

Tanz-Film-Camps in den Ferien in Vehlgast

Dazu gehörten in der Vergangenheit bereits mehrere Tanz-Film-Camps in den Sommerferien mit öffentlichen Aufführungen zum Abschluss. „Wir wollen unsere Erfahrungen hier auf dem Land weitergeben, um eine lebendige Kulturszene zu erschaffen“, so Juschka Weigel. Jedermann ist eingeladen, sich zu beteiligen.

Ansprechpartnerin für den Verein „Flusskultur“ ist Juschka Weigel. Sie informiert per E-Mail an inthissection@juschka-weigel.de oder telefonisch unter 0176/57 86 01 83.

Von Sandra Bels