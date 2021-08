Neustadt

Sechs Neustädter Schüler mit Zauberkräften, ein alter Baum am Freibad, der Zugang zu einer geheimnisvollen Bibliothek verschafft, magische Bücher – all das sind Zutaten zu der Geschichte „Die geheimnisvolle Bibliothek“, die der Verein Aktives Neustadt am Mittwoch vorstellte.

Autorinnen sind Elisa Müller, Lucie Stimm und Stella Knoblich. „Die Mädchen haben an unserem Kinderbuchprojekt teilgenommen“, erklärt der Geschäftsführer von Aktives Neustadt Michael Pix. An fünf Vormittagen im Juli erdachten sie Charaktere und Handlung, schufen Text und Illustrationen.

Neustadt als märchenhafter Schauplatz

Am Mittwoch konnten die jungen Autorinnen ihr Werk als echtes, kleines Büchlein in die Hand nehmen – ein Privileg. Noch besteht die Auflage gerade mal aus fünf Exemplaren. Der Verein hatte den Druck finanziell unterstützt. „Das soll ja ein bisschen Strahlkraft haben, falls wir so etwas nächstes Jahr wieder machen“, sagt Michael Pix, der sich dafür durchaus noch ein paar Teilnehmer mehr vorstellen kann.

Albina Timm ist mit der Premiere des Buchprojektes allerdings sehr zufrieden. Die Neustädterin, die in Rathenow als Pädagogin arbeitet, hatte das Ferienangebot ehrenamtlich betreut. „Man arbeitet mit ganz wenigen Mitteln und macht was Großes draus“, fasst sie das Geschehen zusammen. „Wir hatten das Glück, dass die Mädchen alle fast im gleichen Alter sind.“ Ein Thema für die Geschichte sei da schnell gefunden gewesen.

Harte Arbeit hätten die Zehn- und Elfjährigen bis zum Abschluss trotzdem noch geleistet. „Was ich ganz toll fand: Die Mädchen hatten so einen wertschätzenden Umgang miteinander.“

Aktives Neustadt hat vollen Veranstaltungsplan

Albina Timm will weiterhin für die Kinder in Neustadt da sein. Am 28. August beginnt unter ihrer Leitung in den Vereinsräumen in der Bahnhofstraße 6 eine Reihe „Philosophieren mit Kindern“, die monatlich mindestens bis zum Jahresende fortgesetzt werden soll.

Albina Timm lebt seit etwa zehn Jahren in der Stadt und gesteht: „Fußball und Pferde, das war mir nicht genug.“ Deshalb sei sie 2020 dem Verein Aktives Neustadt beigetreten. „Ich denke, das ist eine Möglichkeit, nicht nur zu meckern, sondern was zu machen.“

Davon ist Geschäftsführer Michael Pix sowieso überzeugt. Ein bisschen gebremst war die Aktivität von Aktives Neustadt bisher allerdings doch. Viele der schon für das Frühjahr geplanten Kurse und Veranstaltungen mussten wegen Corona verschoben werden.

Massive Unterstützung im Freibad

Die Müllsammelaktion im März und das Familienfest zur Freibaderöffnung im Juni wertet man aber durchaus als große Erfolge. „Wir haben die erste Saison im Freibad ganz massiv unterstützt“, schätzt Pix ein. Die morgendliche Beckenreinigung beispielsweise wäre ohne ehrenamtliche Helfer kaum zu bewältigen gewesen. „Wir haben auch versucht Rettungsschwimmer zu gewinnen und konnten sogar jemanden aus Neuruppin begeistern.“ Fabio Freund ist seit Juni immer wieder im Bad aktiv.

Die Idee eines eigenen Rettungsschwimmerkurses musste der Verein bisher allerdings vertagen. Seine Mitglieder Michael Pix und Rolf Nitsche legten aber die Prüfung ab, um bei Bedarf mal einspringen zu können.

Das Freibad wird seine Saison voraussichtlich Ende August beenden – falls nicht noch eine echte Hitzewelle kommt. Am 4. September will Aktives Neustadt den Saisonabschluss noch einmal mit einem Familienfest im Freibad feiern.

Müll sammeln, Drachenfest, Kurse

Der herbstliche Veranstaltungskalender zeigt sich gut gefüllt. Am Donnerstag begann ein Nähkurs für Teenager, der bis Mitte September fortgesetzt werden soll. Am 18. September will sich der Verein mit einer erneuten Müllsammelaktion am internationalen „Clean up Day“ beteiligen.

Für den 21. September ist eine Veranstaltung zum Thema „Vorsorgende Verfügungen“ geplant, bei der ein Experte vom Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg über Dinge wie Patientenverfügung oder Betreuungsvollmacht informieren will.

Am 2. Oktober veranstaltet der Verein einen Flohmarkt. „Zum ersten Mal seit vielen Jahren“, sagt Michael Pix. „Sowas hatten wir in Neustadt lange nicht.“ Außerdem steht am 2. Oktober das Drachenfest am Wasserturm an. Zur Vorbereitung wird es wieder Basteltage geben.

Verein will Ausgefallenes nachholen

Für Ende Oktober stehen die „Wanderung mit offenen Augen“ und das Basteln mit wiederverwendetem Material (Upcycling) im Kalender. Zudem sollen endlich der schon lange geplante Kurs „Erste Hilfe am Kind“ und die PC-Kurse für Senioren und Kinder realisiert werden.

Das letzte Novemberwochenende visiert der Verein für den Neustädter Adventsmarkt an. Er hofft, dabei an vergangene Veranstaltungen anknüpfen zu können. „Vor zwei Jahren waren es ja ganz viele Vereine, die mitgemacht haben“, sagt Michael Pix.

Von Alexander Beckmann